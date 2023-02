Mr Rain: “Ho vissuto periodo buio, mi odiavo”/ “Mia fidanzata Juliana mi ha aiutato…”

Mr Rain, ospite a “Verissimo” dopo il terzo posto al Festival di Sanremo 2023, si è messo a nudo nello studio televisivo di Silvia Toffanin. Il cantante ha esordito dicendo di non aspettarsi “tutto questo amore, tutto questo affetto. Era da anni che provavo ad arrivare sul palco di Sanremo e sinceramente pensavo di fare una gara parallela, portando la mia storia e il mio racconto. Invece, si è trasformato tutto in una magia incredibile. Sapere che ‘Supereroi’ è entrata nel cuore delle persone mi rende pieno di gioia, questo è il motivo per cui faccio musica”.

Mr. Rain, bimbi a Sanremo sfruttati?/ La replica alla polemica

Sin da bambino, Mr Rain è “chiuso e introverso. La musica mi ha conquistato quando ho scoperto che attraverso di lei potevo parlare per confidarmi con mio padre, mia madre, la mia ragazza, un amico. Purtroppo, dal vivo sono un po’ impacciato, ho sempre scritto canzoni per sentirmi meglio con gli altri”. I genitori di Mr Rain si separarono quando lui aveva 6 anni: “C’è stato un periodo in cui io e mio padre non abbiamo avuto rapporti stretti, poi siamo cresciuti e maturati e oggi abbiamo un rapporto splendido, come se fossimo i migliori amici“.

VIDEO UFFICIALE “SUPEREROI" DI MR RAIN/ Canzone Sanremo 2023

MR RAIN: “CIRCA TRE ANNI FA HO PASSATO UN PERIODO COMPLETAMENTE AL BUIO”

Nel prosieguo di “Verissimo”, Mr Rain ha svelato di avere vissuto un periodo travagliato: “Circa 3 anni fa ho passato un anno e mezzo completamente al buio. Ero arrivato al punto di odiarmi, avevo problemi personali con amici e parenti per una serie di cose non dette, ma anche problematiche sul lavoro… Un’ansia pazzesca. Non riuscivo più a scrivere e questo mi ha spiazzato. Questa cosa mi ha distrutto e ho iniziato un percorso per ricostruirmi: credo che non lo porterò mai a termine, perché questa cosa mi ha cambiato la vita e mi sta insegnando a mostrarmi effettivamente per come sono, senza vergognarmi delle mie insicurezze, della mia timidezza, delle mie paure”.

MR RAIN, "SUPEREROI"/ A Sanremo 2023 gli "angeli" emozionano il teatro. E Morandi...

Mr Rain, adesso, sta cercando di essere finalmente se stesso: “Sto imparando a chiedere aiuto e questa cosa mi ha cambiato la vita, come racconto in ‘Supereroi’. La mia fidanzata Juliana Ghidini mi ha dato un aiuto pazzesco, perché ha sempre cercato di farmi vedere la realtà e di farmi cogliere il positivo in ogni situazione. Diventare padre? Sì, ma non subito: non è tra i miei programmi immediati”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA