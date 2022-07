Mr.Rain/ Il suo nuovo disco “Fragile” è pieno di sorprese..

Mr.Rain, dopo il successo della sua apparizione sul palco dell’Ariston durante il festival di Sanremo al fianco di Highsnob, sembra non voler mettere pausa al suo crescente successo che ormai lo vede protagonista della scena rap della musica italiana da ormai svariati anni. Mr.Rain sarà ospite di Battiti Live 2022, dove presenterà anche il suo nuovo disco Fragile. Il cantante ha confessato di aver sentito proprio la necessità di mostrare ai suoi fan la parte più intima di sé, che ancora teneva segreta e riservata. Ha anche raccontato di aver dato vita a dieci tracce che costituiscono pezzi di un puzzle che compongono l’essenza della persona di Mr Rain, e del suo essere forte ma allo stesso tempo davvero tanto fragile.

Mr Rain e il successo del Crisalidi Tour 2022

Il Crisalidi Tour 2022 di Mr.Rain si sta rivelando un grande successo, con già molte date sold out. Il tour è partito venerdì 7 luglio a Sedilo (Ca) e proseguirà poi sabato 9 luglio facendo tappa a Novara, e ancora molto altro in giro per l’Italia. La tike track dell’album è proprio il singolo Fragile, che si pone come obiettivo quello di infondere forza a chi lo ascolta e in cui Mr Rain decide di raccontarsi in modo che i suoi fan possano riuscire a condividere con l’artista paure ed emozioni che da sempre accompagnano i suoi brani. Nell’album non sono presenti featuring, eccezion fatta per il singolo in collaborazione con Annalisa dal titolo Neve su Marte, artista con la quale il rapper aveva già cantato qualche anno fa. Questa è una scelta completamente voluta, afferma il cantante, poiché da fan, egli stesso molto spesso trova i feat esclusivamente un espediente promozionale, talvolta poco personali e non del tutto innovativi.

Mr Rain, un ragazzo molto riservato

Nella vita privata Mr.Rain è molto riservato e non è un grande fan dei social media. Li usa esclusivamente per lavoro, pubblicando foto e locandine degli eventi che lo vedono ospite e dei suoi numerosi concerti, senza mai esporsi in alcun modo e senza far trapelare mai gossip o notizie di cronaca rosa sulla propria vita. Tutto quello che sappiamo è che Mr Rain è fidanzato da qualche anno, ma per sua scelta non ha mai condiviso né il profilo né alcuna foto della sua dolce metà.

