Mr Rain “Meteoriti”, Battiti Live/ Quando il rap si fonde al pop

Mr Rain approda a Battiti Live e probabilmente canterà il suo ultimo successo “Meteoriti“. Ormai ospite fisso di diversi show musicali, si è fatto conoscere grazie a diversi singoli caratterizzati da una fusione della musica rap e un leggero pop sfoggiato soprattutto nei ritornelli. Il cantante di Desenzano del Garda è uno dei pochi sulla scena che fa parlare più per la sua carriera discografica e ormai da diversi anni ci delizia con una serie di singoli o album, che hanno registrato migliori di visualizzazioni o ascolti su youtube o spotify.

Nel 2020, Fiori di Chernobyl raggiunge addirittura la quarta posizione nella classifica Top Singoli, che raccoglie appunto i singoli più ascoltati. A febbraio del 2021 è uscito il suo ultimo album, intitolato Petrichor. Attesissimi sono gli imminenti “A forma di Origami” e appunto “Meteoriti”. Ultimamente è stato protagonista di un presunto flirt, poi smentito dagli stessi protagonisti, con niente poco di meno che, Elisabetta Gregoraci. Qualche settimana fa, chiamato sul palco, una frase di Alan Palmieri ha suscitato in un certo senso l’ imbarazzo della co-conduttrice di battiti live, Elisabetta Gregoraci, che però ha subito smentito l’esistenza di una presunta love story col cantante bresciano.

Mr Rain, la sua carriera

Come detto, Mr Rain, all’anagrafe Mattia Balardi è conosciuto soprattutto per la sua carriera musicale (come sempre dovrebbe essere) e oltre ad essere un noto cantante è anche un emergente produttore discografico. Inizia la sua giovane carriera nel 2011 partecipando alle selezioni di X-Factor e pubblicando il suo primo Mixtape nel 2012. Nel 2014 intraprende il suo primo tour intrapreso esclusivamente in Italia. La svolta nella carriera arriva però nel 2015, con l’uscita di Memories, album contenente la canzone Carillon, che si è aggiudicata addirittura due dischi di platino, lanciando definitivamente l’artista nei piani alti della musica italiana. Diverse sono state le collaborazioni con artisti di ampio spessore. Nel 2020 la collaborazione con J-AX, nel singolo “Via di qua” e recentemente con la cantante britannica Birdy, nel singolo “Non c’è più musica”.

Video, Meteoriti





