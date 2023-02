Mr Rain “Non mi sento un Povia 2.0”/ Levante: “Avere qui la mia bimba è fondamentale”

Mr Rain è stato intervistato quest’oggi dal programma di Rai Due, I Fatti Vostri. Il talk del secondo canale si è collegato con Sanremo, dal red carpet dinanzi all’Ariston, chiacchierano appunto con l’artista che ha portato sul palco la sua splendida canzone “Supereore”. Mr Rain è stato uno dei cantanti più apprezzati delle prime due serate, e il video della sua esibizione è uno dei più visti in assoluto su Youtube fra quelli del Festival di Sanremo.

“Ieri era la mia serata off – ha raccontato Mr Rain riferendosi al fatto che, essendosi esibito alla prima puntata del Festival, ieri si è riposato – e mi sono gustato il Festival, ho visto tutte le bellissime canzoni in gara e sono onorato di far parte di questo cast perchè ci sono artisti magnifici”. Sulla presenza dei bimbi nel suo brano e dei cori, Mr Rain ha spiegato: “Ho sempre inserito cori di bimbi nelle mie canzoni dal 2015, come Fiori di Chernobyl, Ipernova… è il mio tratto stilistico, amo i cori dei più grandi e dei più piccoli, e quando c’è una canzone a cui tengo particolarmente per esprimere meglio il messaggio inserisco il coro”.

MR RAIN: “MAI FATTO PARTE DI UN CORO MA I CORI…”

“Non ho mai fatto parte di un coro – ha aggiunto il cantante a precisa domanda di Anna Falchi dallo studio – ma da quando faccio musica ho sempre cercato di inserire più cori possibili, la mia discografia fa parte al 70 per cento di cori”. E ancora: “Io un Povia 2.0? No assolutamente, io sono Mr. Rain, sono me stesso e sono felice di portare questo messaggio su questo palco”. In conclusione Salvo Sottile ha chiesto a Mr. Rain il perchè del suo nome: “Scrivo solo quando piove, purtroppo scrivo solo nei giorni di pioggia, quindi oggi mi godo il sole. C i tengo a ringraziare tutti quanti – si è poi congedato – e incrocio le dita”.

Levante, anch’essa in collegamento con il programma di Rai Due, ha parlato invece così della sua canzone che parla della depressione post parto: “Non volevo sfidare o provocare nessuno, ho sentito l’esigenza di raccontare un momento della mia vita molto importante e sarei stata ipocrita a non affrontarlo. Avevo anche la responsabilità di affrontare questa storia perchè che io sappia musicalmente non è mai stata affrontata. So che ci sono tante donne che hanno bisogno di sapere che da quel buio si esce e si torna forti forse più di prima. Il mio cambiamento? E’ dovuto ad un po’ di noia, avevo voglia di rinnovarmi. Non sono riuscita a fare una passeggiata con mia figlia sul lungomare, ma trovare in stanza la mia piccola è la cosa più bella, poi mi ricarica e riesce a riequilibrare le priorità”. Will, altro cantante del Festival di Sanremo 2023, collegato con I Fatti Vostri ha aggiunto: “Non sono mai stato bravo ad esprimermi con le parole e con la musica mi viene meglio. Io cerco di portare il mio mondo sul palco, cerco di farlo e sto imparando e poi aprire la serata è stata un’ansia in più”.











