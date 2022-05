Mr. Rain/ Quel “rifiuto” a X Factor e le voci sui suoi flirt

Fragile è l’ultimo album pubblicato dal rapper Mr Rain. Un album che contiene ben dieci brani dove fragilità e paure diventano possibilità per affrontare il presente. Un disco come mezzo per interagire con il pubblico, in un racconto che, seppur intimo e personale, diventa universale. La scelta di promuovere il proprio album andando in una scuola per parlare con i ragazzi e le ragazze, è segno di quanto il rapper voglia arrivare al cuore di questi ultimi. Per l’artista è stata un’esperienza molto profonda ed emozionante dal punto di vista umano. Conversare con i ragazzi è stato condividere quelle fragilità e quelle paure che erano tipiche della sua adolescenza e che non sono poi cambiate di molto, se non nel modo di accettarle imparando a convivere con esse.

“Fragile” è un disco immediato, minimalista nella copertina e non solo. Mr Rain si mette a nudo, confessando che la sua fragilità più grande è il suo essere introverso, aspetto che lo porta a parlare poco di sé e della sua vita privata. Viene inoltre descritto come una persona proiettata al futuro, che rischia di non godersi pienamente le gioie e le bellezze del presente. Perfezionista e perennemente insoddisfatto, tende a tralasciare il resto quando è impegnato nella lavorazione di un progetto. Ma questo testimonia semplicemente l’infinita passione per il suo lavoro.

Il percorso artistico di Mattia Belardi, suo vero nome, è stata senza dubbio ispirato da Eminem, suo riferimento. Lo pseudonimo Mr Rain è dovuto al fatto che molte sue canzoni sono state scritte durante giorni di pioggia, nei momenti di maggiore ispirazione. Nel 2013 partecipa ai provini di X Factor ma poi rinuncia alla partecipazione al programma e nel 2015 pubblica il suo primo disco ufficiale e auto-prodotto: “Memories”.

Sono però altri due i brani che ne consacrano il successo: “Fiori di Chernobyl” e “9.3”, due canzoni in realtà collegate tra loro, come affermato dallo stesso cantante. Nell’edizione di quest’anno del Festival di Sanremo, è salito sul palco dell’Ariston a fianco di Highsnob e Hu nella puntata dedicata ai duetti, interpretando con i due artisti un pezzo famosissimo della musica italiana, ovvero “Mi sono innamorato di te” del mai dimenticato Luigi Tenco.

Il nome di Mr Rain è stato associato a quello di Elisabetta Gregoraci per via di un presunto flirt con la showgirl. Quest’ultima, concorrente nel 2020 del Grande Fratello Vip e conduttrice di Battiti Live, pare che abbia ricevuto, durante la permanenza nella casa di Cinecittà, un messaggio dal rapper. Ma è stata la stessa showgirl a smentire la presunta storia d’amore, spiegando di essere solo una fan del cantante conosciuto durante la kermesse musicale. Da quel momento le voci del gossip sulla possibile liaison tra il cantante e la conduttrice si sono affievolite, ma sono invece continuate per la Gregoraci, costantemente accostata ad altri personaggi del mondo dello spettacolo.

