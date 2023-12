Mr Rain riprova a vincere il Festival, tra i Big a Sanremo 2024/ “Il ritorno in gara é una sorpresa…”

Sanremo 2024, Mr. Rain é confermato tra i primi 27 Big

C’é chi lo preannuncia come uno dei favoriti alla vittoria, tra i Big confermati a Sanremo 2024, ma intanto Me Rain si prepara per il debutto festivaliero bis in corsa a Sanremo 2024. Tra le dichiarazioni in una nuova intervista ripresa tra le pagine de La stampa, Mr Rain ammette che sia per lui una grande sorpresa il bis del traguardo dell’upgrade nel ruolo di concorrente del Festival, per Sanremo 2024.

Mentre nel web si scatena la delusione dell’occhio e orecchio pubblico per l’assenza di LDA dalla rosa sanremese dei Big, Mr Rain si aggiunge a grande sorpresa, per il secondo anno di fila, ai concorrenti di Sanremo, a dispetto dei Jalisse che contano la 27a bocciatura festivaliera.

Mr. Rain racconta la reaction al suo Festival Bis

Mr. Rain sarà di nuovo a Sanremo dopo essere entrato nella top five nell’ordine di arrivo allo scorso Sanremo 2023 con il brano Supereroi. Ma cos’ha in serbo per il 2024? «Ancora una volta porterò una canzone molto mia, con un testo che parlerà di vita vissuta così che sul palco sarò quello che il pubblico ha imparato a conoscere, senza snaturarmi -fa sapere l’idolo della Generazione zeta-. Naturalmente sono felice per questa occasione, la seconda in due anni e ho seguito con il batticuore. Il mio

cuore”. La reaction alla seconda promozione, per Sanremo 2024? “Il mio nome è uscito per 25mo, tanto è vero che stavo già perdendo

le speranze però, proprio ad un passo dalla fine della lista, ho sentito il mio nome e ed è stato un bel momento.-aggiunge Mr Rain-. Onorato

di tornare li».

La nuova conferma festivaliera, intanto, genera una grande emozione non solo per i suoi fan ma anche per lo stesso artista, che si prepara per il bis della sua partecipazione al Festival della Canzone, sperando nella vittoria finale della gara: “Ho cantato Supereroi davanti al Papa. Ma il ritorno in gara è una sorpresa”. Insomma, a prescindere dall’esito della gara, Mr Rain non si sarebbe mai aspettato di essere promosso per il secondo anno consecutivo alla kermesse, tra i concorrenti Big.











