Mr. Rain: “Sangiovanni? Ha saputo trasmettermi sicurezza, lo ringrazio…”/ Retroscena su ‘La fine del mondo’

Mr Rain torna a raccontarsi, dopo il successo conseguito a Sanremo 2023: il retroscena su Sangiovanni, nell’intervista rivelatrice

Può dirsi uno degli outsider di Sanremo 2023, Mr Rain, che dopo il successo festivaliero con Supereroi ora condivide il duetto in un singolo con l’ex Amici 20, Sangiovanni, a cui si dichiara ispirato. L’occasione che Mr Rain ha, per tornare a raccontarsi, é un’intervista concessa tra le pagine di Il messaggero, dove incalzato dagli interrogativi sul suo conto, tra una dichiarazione e l’altra si dice grato al talento cantautore uscente di Amici 20, Sangiovanni. Con quest’ultimo ha da poco rilasciato il singolo in duetto dal titolo nefasto, La fine del mondo, una collaborazione inaspettata per molti tra i fruitori della musica made in Italy.

Mr Rain: "Un bambino a Sanremo mi ha vomitato sui pantaloni"/ "Non avevo tempo di cambiarmi e..."

Mattia Balardi in arte Mr. Rain é l’esempio di chi può superarsi e raggiungere un traguardo importante anche da non giovanissimo, tanto che la sua vita si direbbe uno spartiacque tra un prima e dopo-Festival di Sanremo. Il cantautore 31enne é ancora incredulo per i 56 milioni di riproduzioni in streaming che vanta con il singolo Supereroi, opera presentata all’edizione festivaliera di Sanremo 2023. Un traguardo di stream importante che il bresciano vanta sulla piattaforma musicale Spotify Italia.

Juliana Ghidini, fidanzata Mr Rain/ Lui: "Non finirò mai di ringraziarla perché..."

E, intanto, non a caso non mancano per lui le novità post Festival, a partire dal tour che vede Mr Rain atteso sul palco dei live a partire dal 27 giugno 2023 con il via ai concerti, da Roma, fino all’appuntamento del Forum d’Assago di Milano, con la data finale del 18 novembre. «Ai concerti sono previste sorprese. Forse ospiti – fa sapere il cantautore -, forse canterò anche brani non miei. Vediamo. Di certo voglio stupire», accenna>>.

E non é tutto. Perché nella sua carriera musicale Mr Rain ora vanta un singolo in duetto appena rilasciato in condivisione con l’ex Amici 20, Sangiovanni: «”LA FINE DEL MONDO”, IL MIO NUOVO SINGOLO, L’HO SCRITTO INSIEME A SANGIOVANNI: HA SAPUTO TRASMETTERMI SICUREZZA, LO RINGRAZIO>>. Il singolo rilasciato in tandem con l’ex Amici 20 e ormai ex fidanzato ufficiale di Giulia Stabile non é nato di recente, ma era in cantiere da tempo e vede i due giovani fondersi nella scrittura e nell’interpretazione: “Era nel cassetto da un anno, e quando stavo cercando una nuova sfida, mi è tornata in testa. Ho pensato a Sangiovanni per la vocalità e attitudine>>.

E l’alchimia trovata con l’ex Amici 20 non é giunta per il bresciano da subito, ma il duo ha sperimentato la collaborazione trovando la giusta mediazione, indice del fatto che come in amore ogni tipo di sodalizio, anche professionale, diventa un’impresa per chi ne sia protagonista: «No. All’inizio volevo che fosse lui a cantare il ritornello e invece lui ha spronato me a provarci. Mi ha trasmesso sicurezza e di questo lo ringrazio»>, aggiunge Mr. Rain.

Juliana Ghidini, chi è fidanzata Mr. Rain?/ Lui: "grazie per tutto quello che fai"

Mr. Rain, uno stacanovista sostenitore del “Carpe Diem”

Di sé, inoltre, l’intervistato outsider di Sanremo 2023 non nasconde di essere in eterna lotta da tempo con se stesso, “contro il mio bisogno di dimostrare qualcosa, adesso devo rilassarmi”. E, sebbene si dica uno stacanovista, può al contempo definirsi un gran sostenitore del “carpe Diem”: “Non ho tempo libero, così mi godo l’attimo“, ci svela.











© RIPRODUZIONE RISERVATA