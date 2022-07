Mr.Rain/ Sarà “Sincero” a Battiti Live? Il brano con Alfa è un tormentone

Mr.Rain salirà sul palco di Battiti Live in un 2022 dove è uscito il suo nuovo album dal titolo Fragile. L’artista ha raccontato che aveva sentito la necessità di far uscire allo scoperto quella parte intima che ancora teneva nascosta, le dieci tracce presenti nell’album sono come pezzetti di un puzzle che ricompongono le molte sfaccettature del suo essere fragile. “Neve su Marte” di nuovo c’è la collaborazione di Annalisa che era apparsa anche nel 2018 con il brano “Un domani” anche questo aveva vinto il disco di platino. L’ultima uscita di Mr Rain in collaborazione con Alfa è il singolo dal titolo “Sincero” uscito proprio dopo la partecipazione al concerto del primo maggio.

Mr. Rain/ Quel "rifiuto" a X Factor e le voci sui suoi flirt

I due artisti ospiti a radio Deejay dicono di essere amici di lunga data, Alfa sostiene di essere un ammiratore di Mr Rain e di seguirlo fin dalla sua partecipazione al contest televisivo x factor. Sperava di poter lavorare insieme e il singolo si è già dimostrato essere un successo da milioni di ascolti.

Chi è Mr.Rain? Nuove collaborazioni tra vecchi amici

Mr.Rain è stato facile come nome d’arte da trovare per Mattia Baraldi dato che il ragazzo dichiara di comporre musica solo durante le giornate di pioggia. Il rapper nato in provincia di Bolzano ha la passione per la musica ereditata dalla mamma che da sempre lo sostiene e lo incoraggia. a lei dedica il primo singolo dal titolo “I grandi non piangono mai ” che è stata la prima traccia dell’album. Prima dell’uscita del suo primo album insieme a un collega aveva deciso di provare a partecipare al talent show X Factor, la cosa particolare è che era anche riuscito a passare la prima fase delle selezioni.

HIGHSNOB E HU COVER “MI SONO INNAMORATO DI TE”/ Show con Mr Rain (Sanremo 2022)

Poi quando si era reso conto che per procedere nel programma avrebbe dovuto firmare contratti e limitare in questo modo la sua libertà artistica d’accordo con l’amico Orso; partecipante con lui al casting decisero di rinunciare e continuare a fare musica in autonomia. Sì perché da sempre Mr Rain ama fare le cose da solo, si auto produce, realizza i propri video, scrive i testi e compone la sua musica. Sarà grazie a questa forte determinazione che è riuscito in questi anni ad arrivare al meritato successo con le proprie forze, questo è proprio il caso di dirlo. Nel 2018 esce il suo album “Butterfly Effect” che come dice Mr Rain in un’intervista rappresenta se stesso in ogni sfaccettatura ipernova il singolo tratto dallo stesso album vince il disco di platino. Nel 2021 esce il terzo album che contiene il singolo fiori a chernobyl oltre sette milioni e mezzo di visualizzazioni su youtube.

Mr Rain, chi è il rapper che duetta con Highsnob e Hu/ "Covid? Ho rivisto le mie priorità"

Mr.Rain, la sua vita privata è un mistero…

Nella vita privata Mr.Rain è molto riservato non usa i social se non per pubblicare eventi o foto della propria musica, tutto insomma quello che riguarda il proprio lavoro, non si espone, nessuna chiacchiera di corridoio fa trapelare indiscrezioni sul suo conto. Mr Rain è un rapper schivo, riservato che arriva silenzioso come la pioggia leggera ma quando arriva lascia un segno indelebile dato che ogni suo pezzo tocca le corde del cuore.

Il video di Sincero di Mr.Rain













© RIPRODUZIONE RISERVATA