Mr.Rain/ Video, 9.3 è già un successo da oltre tre milioni di views

Mr.Rain ha travolto l’estate italiana con un altro brano in grado di fare breccia nel cuore di fan e non, 9.3 che ascolteremo oggi 3 agosto a Battiti Live. Questo è uscito sul canale Youtube di Warner Music Italy il 15 giugno scorso, raccogliendo in un mese e mezzo oltre tre milioni di visualizzazioni. Artista poliedrico che piace ai più giovani non sembra in grado di commettere degli errori. La canzone parla di una storia d’amore a tratti tormentata ma anche piena di gioie. Il 9.3 del titolo si riferisce a una scossa di terremoto, proprio questo particolare ha portato a tantissime polemiche visto che un sisma di tale potenza potrebbe portare a un vero e proprio sterminio. Basti pensare che il terribile terremoto avvenuto a L’Aquila nel 2009 fu di 6.3 Magnitudo.

Mr.Rain, chi è il nuovo fenomeno del rap?

Per alcuni il nome di Mr.Rain potrebbe risultare sconosciuto, ma questo giovane ragazzo di Desenzano del Garda ha conquistato il pubblico dei più giovani. Il suo rap immediato è arrivato al cuore del pubblico grazie a testi che mandano comunque messaggi sempre positivi. E proprio per questo si è voluto discostare al mondo della trap che sta prendendo sempre più il largo tra i giovani, ma che molto spesso elabora dei concetti eccessivi e anche potenzialmente pericolosi. Nato il 19 novembre del 1991 ha iniziato la sua carriera nel 2011 con l’uscita di Time 2 Eat. Due anni dopo poi partecipò insieme a Rapper Osso alle selezioni di X Factor, superandole ma abbandonando di sua volontà il talent. Nel 2015 è uscito il suo primo album Memories. Nel 2018 invece è uscito il secondo Butterfly Effect.

Video, 9.3





