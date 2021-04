Mr Rizzus, “Chiedo scusa a Vittorio Brumotti”/ Nel 2019 insulti contro il biker

Simone Rizzuto, in arte Mr Rizzus, nell’aprile del 2019 aveva attaccato sui social Vittorio Brumotti, inviato di Striscia la notizia. Il biker aveva girato un servizio alla stazione ferroviaria di Monza con lo scopo di mostrare la situazione di degrado e spaccio in quella particolare zona. La sua presenza aveva scatenato una reazione violenta tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine. A distanza di due anni Mr Rizzus si pente degli attacchi a Brumotti: “Sono cambiato, ora mi concentro sulla musica. Chiedo scusa a Vittorio Brumotti. Ho sbagliato a scrivergli quelle cose in chat, mi sono sentito provocato dalle sue risposte, ma questa non è una scusa. Ne è nato un botta e risposta scritto, ma io non ho minacciato né lui, né la sua fidanzata”, ha detto il giovane rapper all’Adnkronos. Nella vicenda è coinvolto anche Jordan Tinti, trapper di 23 anni noto come Jordan Jeffrey Baby, che sul suo profilo Facebook aveva augurato a Brumotti “un bagno di acido”.

Mr Rizzus: “Sto cercando di migliorare”

Ora che le indagini sono chiuse, Simone Rizzuto e Jordan Tinti rischiano il processo a Milano. “Io non voglio dare la colpa agli altri, ma voglio solo precisare che non è corretto attribuirci le stesse colpe. Io non ero a Monza, non compaio nel servizio televisivo, non ho mai fatto accenni a usare dell’acido contro una persona”, ha spiegato Mr Rizzus. Il 22enne monzese ha voluto precisare di non essere più il ragazzo di due anni fa: “Ammetto di avere sbagliato a scrivere parole offensive, che in quel momento non sono stato lucido, ma in due anni sono cambiato e non frequento più chi ‘usava’ il mio nome per fare spettacolo”. Un mese fa Simone Rizzuto è stato sorpreso con un piccolo quantitativo di marijuana in casa: “Ma sto cercando di migliorare. Niente più sballo pesante, ora il mio unico obiettivo è la musica”, ha detto all’Adnkronos, dichiarandosi aperto a un eventuale confronto con Vittorio Brumotti.

