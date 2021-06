Mr Wrong/ Anticipazioni puntata 15 giugno: Gizem pronta ad annientare Ezgi

Martedì 15 giugno 2021 torna l’appuntamento pomeridiano con Mr Wrong – Lezioni d’amore, che torna su Canale 5 con il quindicesimo episodio. Lunedì 14, Canale 5 ha regalato al pubblico un appuntamento serale con ben tre puntate – gli episodi 12, 13 e 14 – ma Can Yaman e Özge Gürel, protagonisti della soap turca, si preparano a tornare anche oggi con nuove sorprese per i telespettatori. Le trame ci svelano infatti che Gizem (interpretata da Ece Irtem) decide di raccontare al collega Emre (Anil Çelik) tutto ciò che ha in mente di fare per annientare Ezgi: ha infatti in mente un piano molto crudele per farla fuori dai giochi. Per portare a termine il suo piano decide di servirsi di Soner (Taygun Sungar), l’ex fidanzato di Ezgi. L’uomo ha infatti appena chiuso con Seda (Selin Sezgin) che ha perso il bambino.

Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 15 giugno: Serkan al mercato!

Mr Wrong: Gizem convince Soner ad agire contro Ezgi?

La nuova puntata di Mr Wrong vedrà Gizem fortemente determinata ad ottenere il suo obiettivo. La bella caposala è spietata e non è disposta a lasciare che Ezgi le rubi il ruolo di PR che ha sempre sognato. Così incoraggia Soner, dicendogli che riuscirà a riconquistare Ezgi prima che sia troppo tardi. Quest’ultima, infatti, potrebbe cadere da un momento all’altra tra le braccia di Ozgur e fidanzarsi con lui. Ovviamente a tutto c’è un prezzo: i consigli di Gizem valgono a Soner una condizione: riuscire a dissuadere Ezgi dall’accettare il lavoro al ristorante. Cosa farà l’uomo? Accetterà di seguire la proposta della determinata Gizem? Appuntamento su Canale 5 alle 14.45.

LEGGI ANCHE:

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 15 giugno: arrivano altre lettere di Ursula!Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 15 giugno: il piano di Quinn contro Brooke

© RIPRODUZIONE RISERVATA