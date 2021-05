Mr Wrong/ Anticipazioni puntata 31 maggio: il patto tra Ezgi e Ozgur

Mr Wrong, anticipazioni puntata 31 maggio

L’attesa è finalmente finita per i telespettatori più romantici di canale 5. Dopo l’ultima puntata di Daydreamer – Le ali del sogno, da lunedì 31 maggio, alle 14.45, va in onda la nuova soap opera turca dal titolo “Mr Wrong”. La soap opera riporta sui teleschermi italiani la coppia di attori formata da Can Yaman e Özge Gürel, protagonisti indimenticabili di Nitter Sweet, altra soap opera turca che è stata trasmessa nelle scorse stagioni televisive. Mr Wrong racconta le passioni, le delusioni sentimentali e la voglia di trovare il grande amore di Ezgi e Ozgur. Lei è un’organizzatrice di eventi romantica, sognatrice e con la voglia di trovare il grande amore della sua vita che, un giorno, si ritrova a dover mettere in discussione tutta la sua vita a casa di un tradimento; lui, invece, è un playboy incallito. Sexy, affascinante, sicuro di sè e del proprio fascino, si ritroverà a condividere diverso tempo con Ezgi. Cosa accadrà tra i due? Nascerà l’amore?

Il primo incontro tra Ezgi e Ozgur

Ezgi, una giovane donna che lavora come organizzatrice di eventi, decide di sorprendere il fidanzato Soner organizzando una festa in occasione del suo compleanno. Purtroppo, però, proprio in occasione della festa, scopre che il suo fidanzato non è così perfetto come pensava ritrovandosi davanti alla dura realtà: Soner la tradisce. Passano tre mesi ed Ezgi sta ancora facendo i conti con le ferite del suo cuore non essendo ancora riuscita a dimenticare. Come se non bastasse, in seguito ad un incidente, viene licenziato e Soner le intima di lasciare immediatamente l’appartamento in cui viveva. Ezgi decide così di riprendere in mano la sua vita trasferendosi in un altro appartamento dove si ritrova a dover fare la conoscenza del suo nuovo vicino.

