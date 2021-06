Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 1 giugno: Ezgi si ubriaca e…

Mr Wrong, anticipazioni puntata oggi, 1 giugno

Nella puntata di oggi, martedì 1 giugno, della serie turca “Mr Wrong” Ezgi è al locale “La Gabbia” di Ozgur e sta aspettando le sue amiche Cancu e Deniz. Cancu sta per raggiungere Ezgi al ristorante, ma arriva a casa Levent con cui ha una relazione segreta da un anno. L’uomo è preoccupato di non poter più incontrare la ragazza a casa sua, ora che la cugina Ezgi si è trasferita. Cancu approfitta della situazione per chiedere al fidanzata di rendere pubblica la loro relazione anche sul lavoro. L’uomo convince la ragazza a restare a casa… Intanto al locale Ezgi vede Soner fare la proposta alla sua nuova fidanzata e, amareggiata, inizia a bere ancora di più, ma Ozgur interviene portandola a casa sua. L’indomani mattina la ragazza si ritroverà nel letto dell’Atasoy che scopre essere il suo nuovo vicino di casa.

Love is in the air/ Anticipazioni puntata 31 maggio: Eda e Serkan nemici pubblici

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nella prima puntata della serie turca “Mr Wrong”, Ezgi Inal vuole sorprendere il suo fidanzato Soner con una festa nel loro appartamento. Peccato che è proprio Soner a farla la sorpresa a Ezgi: infatti l’uomo ha un’amante. Così davanti tutti i suoi amici la ragazza scopre di essere stata tradita, la giovane distrutta dal tradimento va dalla cugina Cancu che assieme all’amica Deniz cercano di farla riflettere su tutte le sue storie d’amore passate per cercare di non cascare sempre tra le braccia di uomini sbagliati. Ezgi, infatti, è sempre rimasta “scottata” dalle sue precedenti relazioni. Non volendo stare più nella casa che condivideva con il partner, Ezgi chiede ospitalità alla cugina Cancu che praticamente è sempre fuori a casa del proprio fidanzato Levent. Ancora distrutta per il tradimento di Soner, Ezgi si reca in ritardo al lavoro e tampona l’auto aziendale provocando seri danni alla carrozzeria. Qualche minuto dopo scoppia un temporale e la giovane si ritrova a dover chiamare un taxi per recarsi al lavoro prima che il suo capo perda la pazienza. Mentre sale sul taxi, Ezgi non si accorge che a bordo c’è già un passeggero, Ozgur. I due si conoscono ed è subito odio a prima vista. In realtà il giovane è anche il vicino di casa di Cancu dove Ezgi è andata a stare provvisoriamente.

Mr Wrong/ Anticipazioni puntata 31 maggio: il patto tra Ezgi e Ozgur

Ozgur è un uomo ricco e affascinante che non vuole sprecare il suo tempo in una relazione d’amore seria e stabile. Il giovane è ossessionato dalla madre che vorrebbe vederlo sistemato con una brava donna prima che si sposi la sorella minore Ebru. Dopo aver trascorso una notte tra alcol e un incontro con una donna bellissima conosciuta nel suo locale, Ozgur cerca di filarsela a gambe levate quando la ragazza avanza delle pretese da fidanzata. Dopo essere arrivata in ritardo al lavoro Ezgi viene licenziata. La giovane inizia a camminare per le vie della città, quando riceve una telefonata dal suo ex che le domanda di lasciare l’appartamento che condividevano. Amareggiata dalla richiesta, la Inal attraversa la strada senza prestare attenzione e viene investita da un auto. Una volta in ospedale Ezgi scopre che a investirla è stato il dottore Serdar Ozturk che si è preso cura di lei. Quando arrivano la cugina Cancu e l’amica Deniz, Ezgi lascia l’ospedale. Intanto Ozgur nel suo locale, La Gabbia, sta facendo un’intervista con una bellissima giornalista. Anche Ezgi si reca al locale La Gabbia…

LEGGI ANCHE:

SISYPHUS: THE MYTH/ La serie fantascientifica con un'originalità

© RIPRODUZIONE RISERVATA