Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 10 giugno: arriva la zia Fitnat!

Mr Wrong, anticipazioni puntata oggi, 10 giugno

Nella puntata di oggi, giovedì 10 giugno, della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Ezgi chiede a Ozgur di fingersi Serdar, dato che sua madre sa della frequentazione con il bel dottore, e non saprebbe come spiegarle il viaggio con il ragazzo. Così Ozgur finge di essere il dottore, evitando che la sua fama di “uomo sbagliato” mandi tutto a rotoli. Il pranzo con i genitori della Inal si conclude perfettamente: la madre è molto contenta di aver fatto la conoscenza di Serdar. Dopo aver salutato Nevin e Unal i due riprendono il viaggio per raggiungere casa della madre di Ozgur dove ad accoglierli c’è anche Fitnat, la zia snob e pettegola.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 10 giugno: José affronta Julio

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Ezgi decide di rimandare il suo appuntamento con Serdar per accompagnare Ozgur al matrimonio della sorella, fingendosi la fidanzata per tutto un intero weekend. Gizem sperava di ottenere più attenzioni da Ozgur, dopo aver lavorato duramente al locale La Gabbia. La donna responsabile di sala, mostra una certa gelosia nei confronti di Ezgi e farà di tutto per ottenere il ruolo di organizzatrice di eventi. Emre si è accorto dei piani di Gizem, ma non pensa che la giovane possa essere così senza scrupoli. Ozan è riuscito a ottenere un contratto da Deniz, che si è affrettata ad accettare la proposta per non farsi scavalcare dalla rivale Irem. Ma Deniz, non sopporta proprio Ozan, soprattutto per il suo modo di corteggiarla in maniera così spudorata davanti a tutti. Per cercare di fare colpo sull’avvocato, lo chef la invita presso il suo locale, ma l’incontro non va come lui aveva sperato. Ezgi e Ozgur partono per raggiungere l’abitazione di Sevim, dove si terranno le nozze di Ebru. Durante il viaggio Ozgur e Ezgi si fermano a pranzare in uno dei ristoranti più conosciuti di Bursa. Peccato però che si tratti del locale gestito da Nevin e Unal, i genitori di Ezgi!

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 10 giugno: Shauna si confida con QuinnBeautiful/ Anticipazioni puntata oggi, 9 giugno: Bill ripensa al bacio con Brooke

© RIPRODUZIONE RISERVATA