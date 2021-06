Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 11 giugno: Ezgi e Ozgur imprigionati!

Mr Wrong, anticipazioni puntata oggi, 11 giugno

Nella puntata di oggi, venerdì 11 giugno, della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Sevim inizia a essere preoccupata per l’assenza prolungata del figlio Ozgur e d Ezgi. La figlia Ebru cerca di calmare e rassicurare la madre. Nel frattempo Ozgur e Ezgi scoprono che il motore della barca è fuori uso e quindi raggiungono la spiaggia a nuoto. I due arrivano su un meraviglioso atollo che in realtà il covo di una banda di spietati banditi.

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti di “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Ezgi si è convinta ad aiutare Ozgur: si fingerà la fidanzata dell’Atasoy per un intero weekend, rimandando così l’appuntamento con Serdar. I due si dirigono verso la casa della mamma di Ozgur, ma prima di arrivare il giovane vuole ringraziare la vicina di casa portandola a mangiare in uno dei migliori ristoranti di Bursa. Ezgi riconosce immediatamente il locale: è il ristorante della madre Nevin e del patrigno Unal! La giovane chiede a Ozgur di spacciarsi per Serdar, perché la madre è al corrente della loro frequentazione, e adesso non saprebbe come spiegare il suo viaggio con lui. Arrivati alla villa della signora Sevim, Ozgur fa il suo ingresso trionfale salutando la mamma e la sorella Ebru. Anche Ezgi riceve un caloroso benvenuto tanto da fare subito colpo sulla suocera, chiedendo una stanza tutta per sé per non trascorrere la notte assieme a Ozgur.

Anche se la Inal è stata accolta con molto affetto, Ozgur decide di portarla a fare un giro in barca per allontanarla dalla curiosità della zia Fitnat. Ezgi si rende conto di essere affascinata da Ozgur. Intanto al locale La Gabbia, Deniz e Cansu, cercano di capire quale sia il motivo della partenza improvvisa di Ezgi, addirittura rimarranno stupite quando Nevin dice loro che Ezgi sia andata a trovarla con il suo nuovo fidanzato Serdar. A chiarire il tutto ci pensa Ozan, che rivela alle ragazze il piano architettato dai due ragazzi per ingannare le rispettive famiglie.

