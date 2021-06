Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 14 giugno: anche Serdar al matrimonio!

Mr Wrong, anticipazioni puntata oggi, 14 giugno:

Oggi, lunedì 14 giugno, doppio appuntamento con soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore”, nel consueto orario pomeridiano e in prima serata su Canale 5. Vediamo le anticipazioni. Continua la brutta avventura di Ezgi e Ozgur, imprigionati da una band i malviventi: ora sia le famiglie che gli amici iniziano seriamente a preoccuparsi perché non hanno loro notizie e non vedono i due giovani tornare a casa. Alla fine la situazione per fortuna si risolve: Ezgi e Ozgur riescono a scappare dalla loro prigionia e i narcotrafficanti vengono arrestati! Dopo questa avventura, arriva il tanto atteso matrimonio di Ebru, dove i due dovranno affrontare la curiosità degli amici e della famiglia dall’Atasoy. Ezgi rivela alla cugina Cansu e all’amica Deniz il patto con Ozgur, e chiede loro di distogliere l’attenzione di Nevin, dato che pensa di aver conosciuto il dottore Serdar. Intanto al matrimonio di Ebru si presenta pure, Serdar invitato direttamente dallo sposo con la sorella Yesim.

Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 14 giugno: Selin a casa di Serkan

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Ezgi riceve un accoglienza calorosa dalla madre e dalla sorella di Ozgur. Il ragazzo decide quindi di portare via per un paio di ore la sua finta fidanzata, così da evitarle il terzo grado della zia Fitnat. Ezgi si lascia trascinare in una gita in barca e lì si rende conto di quanto sia affascinante il suo vicino di casa. Intanto al ristorante La Gabbia, Cansu e Deniz non capiscono l’improvvisa partenza di Ezgi per Bursa, inoltre Nevin le informa di aver pranzato con la figlia e Serdar. A chiarire il tutto ci pensa Ozan, che spiega alle due ragazze il piano organizzato da Ozgur ed Ezgi. Sevim si mostra sempre più preoccupata per l’assenza del figlio e della fidanzata, dato che non riescie neanche a contattarli telefonicamente. Dopo una serie di inconvenienti, Ezgi e Ozgur si rendono conto che il motore della loro imbarcazione è completamente fuori uso, e decidono di tuffarsi e raggiungere con il gommone la riva. I due raggiungono un piccolo atollo paradisiaco dove scoprono un covo di narcotrafficanti, che li prendono in ostaggio. Nessuno riesce a sentire le loro grida e le rispettive famiglie cominciano a preoccuparsi seriamente.

