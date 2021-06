Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 16 giugno: Ezgi gelosa di Yesim

Mr Wrong, anticipazioni puntata oggi, 16 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 16 giugno, della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Ezgi e Ozgur sono rientrati da Gucek e si salutano sul pianerottolo, lui le chiede di andare insieme al lavoro la mattina dopo. Quando Gizem vede entrare i due ragazzi nel locale, va su tutte le furie ma cerca di calmarsi pensando al suo piano con Soner. Mentre Ezgi inizia a lavorare con Gezim per il tema della prossima serata, arriva Yesim che dopo aver visto Ozgur al matrimonio di Ebru è decisa a riconquistarlo. La giornalista è quindi venuta a chiedere scusa al barman per il suo articolo. Ozgur e Yesmin pranzano insieme, suscitando la gelosia di Ezgi. Nel frattempo Deniz ha accettato di lavorare con Ozan e Ozgur per evitare che la sua collega Irem ottenesse l’incarico.

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate di “Mr Wrong – Lezioni d’amore“ Gizem, la caposala de La gabbia, nutre una certa simpatia per Ozgur e l’arrivo di Ezgi ha rovinato le sue mire di diventare la PR del locale. Dopo aver tradito Ezgi, il suo ex fidanzato Soner ha fatto la proposta di matrimonio alla sua nuova compagna. Quando la ragazza perde il bambino, finisce anche la relazione con Soner che vorrebbe così riconquistare Ezgi. Il ragazzo si confida con Gizem: lei lo aiuterà a riconquistare Ezgi, mentre lui dovrà convincere la ragazza a lasciare il lavoro al locale. Emre si è accorto dello strano comportamento di Gizem, ed è convinto che la giovane stia tramando qualcosa. Il barman assiste all’incontro tra Gizem e Soner, scoprendo quali sono i piani della collega. Intanto a Gucek, Ezgi e Ozgur hanno fatto di tutto per far credere allo loro madri che la loro “relazione” non può continuare.

