Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 17 giugno: Ezgi a cena con Serdar?

Nella puntata di oggi, giovedì 17 giugno, della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Ezgi si prepara per la cena con Serdar, che la chiama per dirle che ha una paziente da visitare e potrebbe arrivare un po’ in ritardo. Così Ezgi e Ozgur trascorrono la serata insieme sulla terrazza. Sevim, la mamma di Ozgur, teme che Ezgi non sia la ragazza giusta per il figlio, per questo motivo chiama in suo soccorso Fitnat. La zia elabora un piano per impedire che i due giovani continuino a frequentarsi. Nel frattempo tra Cansu e Levent la situazione sta degenerando, dato che quest’ultimo non vuole comunicare alla figlia Zeynep di essere innamorato. E dopo l’ennesima bugia, Cansu prenderà le distanze dal suo fidanzato…

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore”, Ezgi e Ozgur, tornati dal matrimonio di Ebru, si recano al lavoro. Qui Gizem, appena li vede entrare insieme, va su tutte le furie: la ragazza è intenzionata a sfruttare Soner aiutandola a tornare con Egzi. A La gabbia Ezgi cominciare a lavorare con Gizem per organizzare la prossima serata a tema. Mentre la giovane pranza con Cansu e Deniz nel locale entra Yesim, sorella di Serdar. Yesim è tornata al locale con l’intenzione di riconquistare Ozgur. Dopo aver visto Ozgur con Yesim, Ezgi si convince a uscire con Serdar e lo comunica la suo capo così da poter lasciare il locale prima per prepararsi in vista della serata che la aspetta. Ozgur inizia a provare una certa gelosia ma non vuole mostrarlo alla giovane, intanto Ozan si diverte nel vedere il corteggiamento tra i due.

