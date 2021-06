Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 18 giugno: Ozgur cerca di dimenticare Ezgi

Mr Wrong, anticipazioni puntata di oggi 18 giugno

Nella puntata di oggi, venerdì 18 giugno, della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Ezgi dopo aver provocato Ozgur si rende conto di non essere arrivata a nulla, e così si prepara per l’appuntamento con Serdar. Quest’ultimo è molto interessato alla ragazza tanto da voler approfondire di più la sua conoscenza, convinto che potrebbe nascere una bella storia d’amore. Proprio quando Ezgi sta per uscire di casa trova sua madre Nevim e il suo patrigno Unal arrivati per farle visita. Ezgi fa aspettare Serdar e finisce col dargli buca perché non riesce a liberarsi della madre e del suo patrigno. Ozgur comincia a essere molto geloso di Egzi. Ma per cercare di distrarsi invita a casa sua Yesim, la bella giornalista che lo aveva diffamato nonché sorella di Serdar. Lei è molto attratta da Ozgur, e cerca di attirarlo a sé con tutte le sue armi di seduzione. Con la presenza di Yesim, Ozgur cerca di dimenticare i sentimenti che prova per Ezgi tuffandosi tra le braccia dell’ammaliante giornalista. Purtroppo però l’Atasoy non sa che Ezgi non è andata all’appuntamento con Serdar e si trova a casa con la madre Nevim, e riesce a sentire tutto quello che sta succedendo nel suo appartamento!

Mr Wrong dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” dopo aver visto Ozgur a pranzo con Yesim, Ezgi decide di andare all’appuntamento con Serdar. Per questo motivo chiede al suo capo di uscire un pò prima dal lavoro. Ozgur si renderà conto di essere geloso ma non lo vuole ammettere. La ragazza si preparare con molta calma ma proprio all’ultimo minuto Serdar e costretto a rimandare la cena per il giorno successivo, così Ezgi si ritrova per l’ennesima volta sulla terrazza panoramica a chiacchierare con Ozgur, mettendolo duramente alla prova. Dopo l’incontro con Ezgi, Sevim è convinta di non volere la ragazza al fianco del figlio perché la considera dispotica e acida. Per questo motivo chiede aiuto alla zia Fitnat che mette in piedi un piano per impedire che i due giovani si frequentino. Però, purtroppo le due ignorano che Ezgi sia completamente l’opposto di ciò che pensano. Intanto tra Cansu e Levent le cose non vanno per niente bene. Lui continua a non voler rivelare alla figlia Zeynet di aver un’altra relazione e addirittura inventa un mucchio di bugie. Cansu non potendo più sopportare questa situazione decide di allontanarsi da lui.

