Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 2 giugno: il patto di Ezgi e Ozgur

Mr Wrong, anticipazioni puntata oggi, 2 giugno

Mr Wrong torna in onda oggi, 2 giugno, con una puntata in cui, dopo l’incidente Ezgy inizia a fantasticare sull’affascinante dottore che l’ha investita e che la inviterà ad un evento mondano. Toccherà a Cansu e Deniz aiutarla a trovare l’abito perfetto per recarsi al party, nonostante le critiche di Ozgur, che ritiene che per la giovane sia troppo presto aprire il suo cuore a qualcuno. In effetti la teoria di Ozgur non farà una piega perché Ezgi finirà con lo spaventare il dottore Serdar. Distrutta per la figuraccia che ha fatto con Serdar, Ezgi ne parla con Ozgur nel roof-top del loro attico, ma in quell’istante il dottore la chiama nuovamente per cercare di organizzare un nuovo incontro.

Sebbene il dottore sia molto attratto da Ezgi, lei e Ozgur stringeranno un patto, lui le insegnerà a conquistare un uomo, mentre lei si presenterà alle nozze della sorella dell’Atasoy in qualità di sua compagna, truffando così tutta la famiglia in particolar modo la madre.

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Mr Wrong, Ezgi arriva purtroppo in ritardo al lavoro, dopo aver distrutto l’auto aziendale ed aver incontrato sullo stesso taxi Ozgur Atasoy, così il suo capo decide di licenziarla in tronco. Ezgi si troverà a vagare per la città, e mentre pensa al fallimento della sua storia d’amore con Soner a causa del tradimento, lui la chiama. La Inal pensava di ricevere delle scuse, invece il giovane le domanderà di lasciare l’appartamento che condividevano così da poterci andare ad abitare con la sua nuova fiamma. Ferita ed ancora più delusa, Ezgi attraversa la strada senza prestare attenzione e viene investita da un’automobile e così si risveglia in ospedale dove scopre che è stata appena investita dal Dottore Serdar Ozturk che si è preso cura di lei finché non avesse ripreso i sensi. Ezgi una volta uscita dall’ospedale prenderà un appuntamento con le sue amiche proprio nel locale di Ozgur per trascorrere una serata in completo relax.

Ozgur paga il suo comportamento con Yesim

Quando la Inal si troverà al locale La Gabbia, purtroppo le sue amiche non potranno raggiungerla per diversi imprevisti. Ezgi inizierà a bere diversi cocktail uno dietro l’altro, ma sarà troppo tardi quando si accorgerà che nel locale c’è anche Soner con la sua nuova ragazza. Ezgi in preda allo sconforto e alla rabbia inizierà a perdere il controllo e a bere troppo alcol. Ozgur che ha riconosciuto la ragazza solamente in un secondo momento, la porta a casa sua prima che lei commetta qualche altra follia. L’indomani mattina Inal si ritrova nel letto di Ozgur e da lì che scopre che il giovane è anche il suo vicino di casa. Dopo che questo inconveniente Ezgi chiederà consiglio alle amiche, mentre Ozgur inviterà a casa sua la bella giornalista Yesim che, dopo l’intervista fatta nel suo locale, l’Atasoy non ha saputo nascondere l’interesse per Yesim. Interesse che è assolutamente ricambiato anche dalla bella giornalista. Peccato però che al risveglio di entrambi si presenterà alla porta di Ozgur una sua vecchia fiamma, dichiarandosi come la sua fidanzata. Yesim lascerà l’appartamento furiosa di essersi ritrovata in una simile situazione. La giornalista si vendicherà e Ozgur pagherà per il suo atteggiamento diventando agli occhi di tutti l’uomo sbagliato.

