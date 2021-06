Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 21 giugno: malintesi tra Ezgi e Ozgur

Mr Wrong, anticipazioni puntata oggi, 21 giugno

Oggi, lunedì 21 giugno, doppio appuntamento con soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore”, nel consueto orario pomeridiano e in prima serata su Canale 5. Vediamo le anticipazioni. Irem e Yesim vanno insieme a pranzare al locale La Gabbia, le due giovani amiche hanno un obiettivo ben preciso: la prima vuole fare colpo sullo chef Ozan, che invece è innamorato di Deniz; mentre la seconda vuole capire se tra Ozgur ed Ezgi ci sia del tenero. Ezgi invita Serdar alla serata latino-americana da lei organizzata a La Gabbia, soltanto per fare ingelosire Ozgur. Il giovane capisce di iniziare a provare dei sentimenti veri per la bella Inal.

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle precedenti puntate della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Ezgi è pronta per andare a cena con Serdar, ma quando sta per uscire di casa per raggiungere il dottore che la aspetta in macchina, la ragazza si trova sulla soglia di casa la madre Nevim e il patrigno Unal. Ezgi, costretta dalla madre che è convinta che la figlia debba uscire con Ozgur, annulla l’appuntamento e va a cena con i genitori. Nevim è convinta di riuscire a impedire alla figlia di continuare la frequentazione con Ozgur. Nel frattempo Ozgur è molto geloso di Ezgi, ma non vuole farlo capire alla sua vicina di casa, e decide di invitare Yesim a casa sua per non pensare alla ragazza. Yesim, sorella di Serdar, è molto attratta da Ozgur e il fratello l’ha convinta che anche il ragazzo ricambi il suo interesse. Tornata a casa Ezgi vorrebbe parlare con Ozgur ma lo sorprende mentre bacia Yesim…

