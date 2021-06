Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 23 giugno: Nevin scopre la verità su Ozgur

Mr Wrong, anticipazioni puntata di oggi 23 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 23 giugno, della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Nevin vuole coprire qualcosa in più sul presunto fidanzato di Ezgi e così decide di recarsi in clinica dove lei pensa di trovare Ozgur. Qui scopre che la figlia le ha mentito. Su tutte le furie Nevin impone a Ezgi di tornare immediatamente a Bursa, ma la ragazza vuole restare vicino a Ozgur. Fitant e Sevim si trovano a casa di Ozgur e mettano in atto un rito scaramantico contro la cattiva influenza di Ezgi. Le due donne finiscono per mandare a fuoco la casa. Intanto Nevin è sulla terrazza e sorseggia una tazza di tè, ma sente la sirena dell’allarme antincendio dall’appartamento del vicino… Ignari di tutto Ezgi e Ozgur si sono rifugiati in un posto speciale…

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” dopo aver preso a pugni Soner, Ozgur e Ezgi sono tornati a casa dove vengono raggiunti da Yesim e Serdar, che iniziano ad avere dei dubbi sul loro rapporto. I fratelli si recano in ospedale da Levent per chiedergli spiegazioni. Intanto arrivano a Istanbul Nevin, Sevim e Fitant: le tre donne non si incontrano e non sanno che i rispettivi figli sono vicini di case. Il loro obiettivo è di far lasciare i figli, che invece, sempre più attratti l’uno dall’altra decidono di portare avanti il loro patto. Deniz mette in guarda Ezgi sui suoi sentimenti per Ozgur. Cansu lascia per l’ennesima volta Event, delusa dalle sue continue bugie. Ozan e Deniz dopo aver scoperto di essere amici d’infanzia si avvicinano ulteriormente.

