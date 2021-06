Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 24 giugno: fuga d’amore per Ezgi e Ozgur

Mr Wrong, anticipazioni puntata oggi 24 giugno

Nella puntata di oggi, giovedì 24 giugno, della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Ezgi e Ozgur, dopo aver affrontato le rispettive famiglie, decidono di passare qualche ora lontano da tutti e scappano insieme. Intanto a casa di Ozgur, Fitnat e Sevim fanno un rito scaramantico e finiscono per dare fuoco alla casa. Nevin vede del fumo provenire dalla casa del vicino e così corre per dare una mano. Quando arriva, però, trova Fitnat e Sevim. Özgür ed Ezgi, invece, ignorano quanto sta succedendo fra le loro madri e finalmente confessano di non sentire l’uno per l’altra dei semplici sentimenti di amicizia ma qualcosa di più.

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Cansu riceve dei fiori da Levent ma la ragazza non è intenzionata a perdonarlo, quindi li butta nel cestino. Ezgi è molto preoccupata perché è ancora scossa per la scenata del suo ex fidanzato. Özgür prova a consolarla e la invita a pranzo al locale, così la ragazza riesce a confessargli che sua madre non fa altro che insistere per farle interrompere la relazione con lui. Anche Özgür ha lo stesso problema con sua madre e così cercano una soluzione comune, mentre Emre e Gizem spiano dietro un vetro per capire che cosa si stiano dicendo. Özgür la stuzzica e le chiede che cosa avrebbe fatto in una situazione del genere se davvero lei fosse stata la sua ragazza. Ezgi, però, non ha il tempo di rispondere perché riceve una chiamata da sua madre che gli dice di essersi pentita di aver trattato male la sua fidanzata e per rimediare la vuole invitare a cena ma i due ragazzi trovano una scusa per non partecipare. Nevin si reca nella clinica presso la quale Ezgi le ha detto che il fidanzato lavora come medico ma ha difficoltà a parlare con quello che lei pensa essere il compagno della figlia. Al locale Ezgi riceve moltissimi fiori da Serdar e questo scatena la gelosia di Özgür ma poco prima era stata lei a ingelosirsi per le attenzioni di Yesim, venuta al ristorante per provocarlo.

Proprio mentre Nevin sta parlando con il vero Serdar, arriva Ezgi con Cansu. Le due ragazze cercano di portare avanti la messinscena, ma Nevin pretende che la figlia le dica la verità e infine Ezgi confessa tutto, suscitando la rabbia dalla madre che le ordina di tornare a casa con lei. Solo Cansu riesce a calmare la zia e a far sì che Ezgi resti a Istanbul. Tornata al locale, Ezgi racconta a Özgür tutto quello che è successo con sua madre e l’imprenditore le chiede scusa perché non avrebbe dovuto coinvolgerla in tutto questo e le promette che farà qualsiasi cosa per rimettere a posto le cose. Serdar sembra aver creduto alle scuse di Ezgi sui problemi di memoria di Nevin ma vuole sapere da Cansu perché era in ospedale, così la cugina gli dice che sta organizzando una festa a sorpresa per il compleanno della ragazza e lo invita a partecipare. Al locale, intanto, le cose sembrano complicarsi molto visto che arrivano contemporaneamente sia Fitnat e Sevim che Nevin e Ünal, tutti con l’intenzione di far sì che la storia fra Ezgi e Özgür si interrompa immediatamente.

