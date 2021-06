Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 25 giugno: Ezgi e Ozgur iniziano una relazione

Mr Wrong, anticipazioni puntata di oggi 25 giugno

Nella puntata di oggi, venerdì 25 giugno, della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Ezgi e Ozgur decidono di cominciare una relazione segreta. Levent è pronto a raccontare a sua figlia Zeynep della relazione che ha con Cansu, convinto che questo possa riportare a posto le cose ma la ragazza, ma la ragazza vuole un impegno più serie. Nel frattempo, però, Deniz e Cansu continuano a preparare la festa a sorpresa per la ragazza, cercando di coinvolgere anche Serdar, che gode dell’approvazione di Nevim. Quando la ragazza arriva alla festa avrà quindi una cocente delusione: invece di trovare Özgür, trova il medico…

Mr Wrong dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Ezgi spiega ai genitori i motivi per i quali ha mentito e ha fatto credere a tutti di essere la fidanzata di Özgür. Nello stesso momento il ragazzo è seduto a un altro tavolo con la madre e la zia, cercando di dissuaderle dal fargli conoscere un’altra ragazza. Per allentare la tensione e cercare di rilassarsi un po’, la ragazza propone di scappare dal locale e fare qualcosa insieme: i due raggiungono in auto un posto in collina da dove si vede un bellissimo panorama della città. Dopo aver comprato qualcosa da mangiare, aver giocato e ammirato il tramonto dall’alto, arriva il momento delle confessioni. Özgür dice a Ezgi di avere un’idea su di lei e per questo le chiede per quale motivo ha mentito sul suo appuntamento con Serdar. Lei a sua volta gli domanda perché è così interessato alla risposta. Alla fine entrambi devono ammettere di provare qualcosa l’uno per l’altra e fra i due scatta il tanto atteso primo bacio.

Ozan cerca una scusa per rivedere Deniz e così organizza una rimpatriata fra vecchi compagni alla quale partecipa anche Cansu. È evidente a tutti che fra i due c’è un certo feeling ma Deniz ancora non vuole cedere ai suoi sentimenti. Lo chef, però, non si arrende e a fine serata si offre di accompagnarla a piedi a casa. La Koparan accetta anche perché Cansu è andata via prima, visto che Levent si è presentato all’improvviso al ristorante e le ha fatto una scenata di gelosia. Cansu, però, mette subito le cose in chiaro con l’ex fidanzato: se non è abbastanza sicuro del loro rapporto da parlarne con la figlia, allora non deve intromettersi nella sua vita. Sevim e Fitnat decidono di fare un rito propiziatorio a casa di Özgür per scacciare l’energia negativa che secondo loro Ezgi esercita sul ragazzo. Con questo obiettivo bruciano in padella alcune spezie e il fumo fa azionare il sistema antincendio. Nell’intero palazzo si scatena il putiferio e in loro aiuto arriva Nevin, la madre di Ezgi…

