Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 28 giugno: due feste a sorpresa per Ezgi

Mr Wrong anticipazioni puntata di oggi, 28 giugno

Oggi, lunedì 28 giugno, doppio appuntamento con soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore”, nel consueto orario pomeridiano e in prima serata su Canale 5. Vediamo le anticipazioni. È il giorno del compleanno di Ezgi. Mentre sta organizzando la sorpresa per Ezgi, Ozgur scopre chi ha bloccato la licenza per il nuovo locale: Tolga Gurdag! Così giunge al La Lou per affrontare il rivale, ma vede Serdar intento a mettere al collo di Ezgi una collana durante la festa a sorpresa, a cui partecipano anche Deniz e Cansu. Ozgur pensa che tra il medico e la ragazza sia nato l’amore e se ne va. Non fa in tempo a vedere Ezgi ridare il regalo a Serdar, dicendogli di non ricambiare le sue attenzioni. La ragazza corre da Ozgur che però la lascia e la licenzia. Delusa da quanto accaduto, Ezgi litiga con le amiche e torna Bursa dai genitori. Quando Ozgur si rende conto di aver completamente frainteso la situazione va a Bursa per chiarire con Ezgi…

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 28 giugno: Liberto aiuta Camino e Maite

Mr Wrong , dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” mentre Sevim e Fitant mandano a fuoco la casa di Ozgur, l’Atasoy trascorre una serata indimenticabile con Ezgi. I due finalmente confessano i propri sentimenti e si scambiano il tanto atteso primo bacio. Ma le famiglie dei due innamorati sono decise a separarli e non hanno intenzione di lasciare la città, fino a quando questa storia d’amore non sarà conclusa. Inoltre Ezgi ha raccontato la verità alla madre Nevin, decisa a vedere la figlia insieme al dottor Serdar. Per questo motivo coinvolge il medico nell’organizzazione della festa a sorpresa del compleanno della figlia. Serdar decide di affittare una prestigiosa location gestita dal misterioso Tolga Gurdag, che sembra avere dei conti in sospeso con Ozgur. Anche Ozgur ha scoperto che mancano pochi giorni al compleanno di Ezgi e organizza una romantica sorpresa per la ragazza. Intanto Levent racconta alla figlia Zeynep di essere innamorato di Cansu e lei sembra accettare la situazione senza problemi. Ozam è riuscito a fare braccia nel cuore di Deniz, che fatica sempre di più a restare impassibile alle attenzioni dello chef.

LEGGI ANCHE:

Beautiful/ Anticipazioni puntata 28 giugno: Ridge bacia Shauna, Brooke contro QuinnUna Vita/ Anticipazioni puntata 26 giugno: il matrimonio di Genoveva e Felipe

© RIPRODUZIONE RISERVATA