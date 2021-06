Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 29 giugno: Ezgi nella rete di Tolga

Mr Wrong anticipazioni puntata di oggi, 29 giugno

Nella puntata di oggi, martedì 29 giugno, della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Ozan decide di ripetere la romantica sorpresa che Ozgur aveva organizzato per il compleanno di Ezgi: i due finalmente riescono a chiarirsi e tornano insieme. Tolga coinvolge Serdar nel suo piano per impedire a Ozgur di ottenere la licenza necessaria ad aprire il nuovo locale. Anche Ezgi viene coinvolta involontariamente nella vendetta del cugino di Ozgur: la ragazza è stata ingaggiata nell’azienda di Tolga per organizzare un evento dell’associazione ambientalista di cui Serdar è fautore.

Love is in the air/ Anticipazioni puntata oggi, 29 giugno: Serkan umilia Eda

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle puntate precedenti della soap opera turca “Mr Wrong – Lezioni d’amore” Ozgur, alla ricerca di chi gli abbia bloccato la licenza per il nuovo locale, arriva al La Lou e, per un malinteso, si convince che tra Serdar e Ezgi ci sia del tenero. Ozgur lascia e licenzia Ezgi, che si arrabbi con Cansu e Deniz, colpevoli di aver coinvolto Serdar e averle rovinato la sua storia d’amore. Ezgi fugge a Bursa con Nevin e Unal. Intanto Ozgur affronta Tolga, suo cugino, responsabile delle macchinazioni per i permessi del nuovo locale. Il figlio di Fitnat è da sempre geloso di Ozgur e vuole distruggerlo. A Istambul Cansu e Deniz cercano di capire cosa sia successo realmente tra Ezgi e Ozgur. Le due amiche coinvolgono Ozan. Ozgur viene informato che si è trattato solo di un equivoco, che Ezgi è innamorata di lui, e corre a Bursa per parlare con la ragazza: ma Ezgi è troppo ferita per poterlo perdonare.

Una vita/ Anticipazioni puntata oggi, 29 giugno: Marcia si allontana da Santiago
Beautiful/ Anticipazioni puntata 29 giugno: Sally finge un peggioramento

