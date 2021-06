Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 3 giugno: Ezgi accetta la proposta di Ozgur

Mr Wrong, anticipazioni puntata oggi, 3 giugno

Nella puntata di oggi, giovedì 3 giugno, della serie turca “Mr Wrong”, Ozgur chiede a Ezgi di essere la sua fidanzata al matrimonio della sorella, per far piacere alla mamma che lo vorrebbe fidanzato; e in cambio le promette di darle delle “lezioni d’amore” grazie alle quali sposerà Serdar entro fine estate. La ragazza inizialmente rifiuta l’offera di Ozgur, ricordando le parole della cugina Cansu sul vicino, ma poi accetta di stringere un patto con lui. Ezgi chiede a Cansu di combinare un altro appuntamento con Serdar. Questa volta per l’appuntamento sarà Ozgur a suggerire alla ragazza come vestirsi e come comportarsi. Alla festa all’aperto Ezgi teme di commettere qualche errore in presenza del dottore, ma Ozgur per darle sicurezza ha deciso di seguirla e guidarla passo passo. Il piano di Ozgur funziona alla grande, tanto che Serdan si accorge del cambiamento di Ezgi. Nel frattempo Cansu scopre che il suo fidanzato Levent non ha ancora parlato di lei alla figlia Zeynep. Al party all’aperto partecipa anche Ozan, che rimane colpito da Deniz…

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Mr Wrong, Ozgur ha salvato Ezgi da una terribile figuraccia al locale La Gabbia, e così la giovane si è ritrovata nel letto del ragazzo nonché suo nuovo vicino di casa. Dopo questo piccolo incidente Ezgi chiede consiglio alle sue amiche su come comportarsi, invece Ozgur invita a casa sua la bella giornalista Yesim, che aveva scritto un articolo sul suo locale. Tra loro due l’attrazione è talmente evidente che la giornalista accetta l’invito. L’indomani mattina però al risveglio, una vecchia fiamma di Ozgur si presenterà alla porta dicendo di essere la sua fidanzata, Yesim fuggirà via imbarazzata per essersi ritrovata in una situazione del genere. La giornalista si vendica e pubblica un articolo in cui presenta Ozgur come l’uomo sbagliato che non crede nell’amore e nelle relazioni serie. Intanto Ezgi dopo l’incidente avvenuto con il dottore Serdar, inizia a fantasticare su di lui, fino a quando il dottore non la contatta per partecipare a un evento mondano in onore dell’ospedale. Cansu e Deniz aiutano Ezgi a scegliere un abito adatto all’evento. Purtroppo l’atteggiamento di Ezgi allontana il dottore. Distrutta dalla sua incapacità di relazionarsi con gli uomini, Ezgi si ritrova

