Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 4 giugno: Ezgi e Ozgur ai ferri corti

Mr Wrong, anticipazioni puntata oggi, 4 giugno

Nella puntata di oggi, venerdì 4 giugno, della serie turca “Mr Wrong”, Ezgi confida a Ozgur che il bel dottore l’ha invitata a cena. Ma il suo entusiasmo viene completamente spento dal ragazzo, che ha ricevuto da poco la telefonata della madre. Purtroppo la data delle nozze di sua sorella coincide con l’appuntamento di Ezgi con Serdan, ma Ozgur non vuole sentire ragioni pretende che Ezgi rispetti il loro accordo. La ragazza si arrabbia e dopo un acceso litigio con Ozgur, rompe il loro patto. Intanto Levent capisce di aver ferito Cansu, non dicendo nulla della loro relazione alla figlia, quindi la rassicura dicendole che quanto prima cercherà di parlare di loro alla ragazzina.

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di “Mr Wrong“, Ezgi e Ozgur hanno stretto un accordo: il latin lover aiuterà la bella Inal a capire quali siano le tattiche di corteggiamento da mettere in pratica con Serdar; mentre lei sarà la sua finta fidanzata, che Ozgur presenterà alla madre durante le nozze della sorella. Così Ezgi chiama Cansu e le chiede di organizzare un altro appuntamento con Serdar. Ozhur suggerirà a Ezgi l’abbigliamento giusto per far perdere la testa al dottore e le spiegherà come comportarsi. Quando Ezgi raggiunge Cansu e Deniz a una festa all’aperto, dove c’è anche il Serdar, la giovane è intimorita di commettere qualche errore, allontanando così un’altra volta il dottore. Ma per fortuna Ozgur ha deciso di seguirla così da suggerirle tutte le strategie che la porteranno a corteggiare il bel dottore, che si accorge subito del cambiamento della ragazza.

Al party è presente anche Ozan, socio in affari di Ozgur, chef del locale La Gabbia, e suo migliore amico. Prima di lasciare la festa, lo chef si accorge di Deniz, che nel frattempo sta sorseggiando un cocktail mentre osserva le amiche con i rispettivi partner. Ozan si avvicina a lei per scambiare due chiacchiere, ma la reazione della ragazza non sarà quella sperata. Cansu è rimasta di sasso quando Levant l’ha presentata alla figlia come una semplice collega di lavoro. La bambina è ancora scossa dalla separazione dei genitori e per questo motivo è molto gelosa del padre. Ezgi ha seguito perfettamente i consigli di Ozgur e Serdar l’ha invitata a cena.

