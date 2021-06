Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 7 giugno: Ozan assume Ezgi, ma Ozgur…

Mr Wrong, anticipazioni puntata oggi, 7 giugno

Nella puntata di oggi, lunedì 7 giugno, della serie turca “Mr Wrong”, Ozan dopo aver incontrato Deniz alla festa all’aperto, crede di essersene innamorato a primo colpo. Per questo motivo cerca di attaccare bottone con lei, proponendole di curare gli interessi del locale in cui lavora come chef, ma di cui è anche socio assieme all’amico Ozgur. Inoltre per far colpo su Deniz, offre a Ezgi un lavoro nel locale come PR. Ozgur non sa niente della nuova assunzione e così quando l’amico gli presenta Ezgi, il ragazzo si rifiuta di assumerla. Ezgi in preda alla rabbia lascia il locale e raggiunge la cugina in ospedale dove purtroppo incontra il suo ex con la sua nuova fidanzata in stato interessante. Presa dalla sconforto, dalla rabbia e dalla delusione Ezgi si ubriaca un’altra volta e finisce per bussare alla porta di Ozgur.

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di Mr Wrong, Cansu e Levant anche se si amano, hanno dei problemi, perché lui si ostina a mantenere segreta la loro relazione agli occhi della figlia Zeynep. La ragazzina, infatti, è ancora particolarmente scossa della separazione dei genitori e adesso nutre una profonda gelosia nei confronti del padre. Dopo essere stata presentata alla bambina come una semplice collega di lavoro, Cansu pretende che Levant parli chiaramente con la figlia in merito alla loro storia d’amore. Intanto Ezgi si è impegnata a seguire tutti i consigli suggeriti da Ozgur: il dottore è rimasto colpito dal suo atteggiamento e l’ha invitata a cena. Dopo questo invito, però, Ezgi inizia a fare dei sogni molto strani sul suo vicino di casa. Nel frattempo Ozgur e Ozan lavorano a pieno ritmo per l’inaugurazione del loro nuovo locale. Ezgi racconta a Ozgur di aver ricevuto un invito dal dottore, che purtroppo coincide con il giorno delle nozze della sorella di Ozgurt. L’Atasoy ricorda a Ezgi del loro patto, ma la giovane non vuole rinunciare al suo appuntamento così i due litigano e decidono di rompere il patto per sempre.

