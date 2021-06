Mr Wrong/ Anticipazioni puntata oggi, 9 giugno: Ezgi ha una nuova nemica…

Mr Wrong, anticipazioni puntata oggi 9 giugno

Nella puntata di oggi, mercoledì 9 giugno, della serie turca “Mr Wrong” Ezgi, dato che Ozgur si è preso cura di lei per l’ennesima volta, ritorna sui suoi passi e decide di aiutarlo con il matrimonio della sorella, fingendosi la sua fidanzata per un intero weekend. Gizem, la responsabile de La gabbia, è gelosa di Ezgi e vorrebbe prendere il suo posto come organizzatrice di eventi. Emre si è accorto della gelosia di Gizem, ma non si è ancora reso conto di quanto la ragazza possa essere senza scrupoli. Intanto Ozan ha ottenuto un importante contratto da Deniz, che non ha perso tempo ad accettare la proposta per non farsi scavalcare dalla sua rivale Irem. Ma Deniz, non sopporta proprio Ozan, sia per come la guarda e per come la corteggia davanti a tutti. Il ragazzo per cercare di conquistare l’avvocato, la invita al locale La Gabbia, ma il loro incontro non andrà come aveva previsto lo chef.

Mr Wrong, dove siamo rimasti

Nelle ultime puntate di “Mr Wrong” grazie all’amica Deniz, Ezgi riceve una proposta di lavoro da Ozan, come organizzatrice di eventi presso il locale La Gabbia, che gestisce con Ozgur. Ezgi accetta immediatamente senza sapere però che il socio di Ozan sia proprio Ozgur Atasoy. Dopo aver incontrato Serdar, la ragazza è disperata perché non sa come conquistare il bel dottore, per questo motivo cerca aiuto in Ozgur che si rifiuta di darle una mano. Intanto Cansu, è arrabbiatissima con Levant, e ha anche lasciato casa sua, convinta che lui non confesserà mai a nessuno la loro relazione, tanto meno alla figlia Zeynep. In un locale Ezgi decide di chiamare Soner, il suo ex, convinta di riuscire ad avere una spiegazione sulla fine della loro storia, ma il ragazzo le fa capire che il vero problema è lei per come ha sempre impostato i rapporti con i suoi ex. Ezgi si ritrova a piangere sotto una pioggia battente, ubriaca e delusa. Appena rientra a casa si imbatte in Ozgur, che si prende cura di lei.

