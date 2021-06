Mr Wrong/ Anticipazioni puntata serale 14 giugno: Ozgur innamorato di Ezgi?

Mr Wrong, anticipazioni puntata serale 14 giugno

Dopo il consueto appuntamento pomeridiano oggi, lunedì 14 giugno, canale 5 regala ai fans di Mr Wrong anche una lunga puntata serale. La soap opera turca con Can Yaman e Ozge Gurel, tornati a lavorare insieme dopo il successo ottenuto con Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, debutta ufficialmente in prima serata. La storia di Ozgur e Ezgi che si sono incontrati per puro caso continua. Quello che sembrava destinato a restare un incontro senza importanza si sta lentamente trasformando in un rapporto sempre più intenso e profondo. Tra Ozgur e Ezgi, dunque, scoppierà presto l’amore o il loro legame continuerà a basarsi su un affetto senza importanza? A rispondere a tale domanda sono le anticipazioni sulla puntata in onda questa sera che, come svela TvSoap, metterà in evidenza i primi sentimenti che Ozgur comincia a provare per la bellissima Ezgi. Come se non bastasse, Sevim e Nevin faranno pressione affinchè i due si fidanzino. Ci riusciranno?

The Blacklist 7/ Anticipazioni episodi oggi, 13 giugno: che fine ha fatto Red?

Mr Wrong, Sedar tra Ozgur e Ezgi?

Prima della festa nuziale di Ebru, per divertirsi un po’, Ozgur, Ezgi, Cansu, Deniz, Levent e Ozan organizzano una gita in barca. L’arrivo di Serdar, tuttavia, in qualità di amico dello sposo, rovinerà i piani del gruppo. L’uomo, infatti, si presenterà con la sorella Yesim ovvero l’autrice dell’articolo “L’uomo sbagliato” dedicato a Ozgur. La presenza della donna creerà scompiglio tra i presenti che non vorranno condividere con lei quella serata di festa che, alla fine, salterà. Serdar, nel frattempo, appare sinceramente innamorato di Ezgi mentre Sevim e Nevin faranno in modo di far fidanzare ufficialmente Ozgur ed Ezgi. I due, così, cominciano a litigare per dissuadere Sevim e Nevin che, vedendoli continuamente in guerra, decidono di rinunciare ai loro propositi. Ozgur, tuttavia, comincia a guardare Ezgi con occhi diversi e a provare dei sentimenti per lei.

LEGGI ANCHE:

Delitti in Paradiso 9/ Anticipazioni episodi oggi, 13 giugno: chi è Neville Parker?L'Isola di Pietro 3/ Anticipazioni puntata 13 giugno: cosa nasconde Diego? (Replica)

© RIPRODUZIONE RISERVATA