Mrs. Doubtfire Mammo per sempre/ Robin Williams su Italia 1 in un grande ruolo

Mrs. Doubtfire Mammo per sempre, film di Italia 1 diretto da Chris Columbus

Mrs. Doubtfire Mammo per sempre va in onda oggi, 28 maggio, a partire dalle ore 21:20, dunque in prima serata, su Italia 1. Il film ha debuttato nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 1993 e appartiene ai generi commedia e drammatico

Scuola di Polizia 4 cittadini in guardia/ Su Italia 1 il film con Steve Guttenberg

Il regista di questo film risulta essere Chris Columbus mentre la sceneggiatura è stata scritta da Leslie Dixon e Randi Mayem Singer. All’interno del cast del film ci sono alcuni attori molto famosi come Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Lisa Jakub, Mara Wilson, Anne Haney, Martin Mull e Scott Capurro. Le musiche del film sono state realizzate dal compositore Howard Shore mentre la fotografia è stata curata da Donald M. McAlpine.

Scuola di polizia 3 Tutto da rifare/ Su Italia 1 il film con Bubba Smith

Mrs. Doubtfire Mammo per sempre, la trama del film: una mamma straordinaria

In Mrs. Doubtfire Mammo per sempre Daniel Hillard fa il lavoro di doppiatore e ha uno straordinario talento nel riprodurre le voci di svariati personaggi, a volte anche contemporaneamente. Tuttavia, a causa di un litigio con il suo capo è stato licenziato e ora deve trovarsi un nuovo lavoro. Daniel è sposato con Miranda, un’arredatrice di interni ma ormai il loro rapporto è in forte crisi. Miranda sta pensando al divorzio perché le cose non vanno per il verso giusto. A ogni modo, la coppia ha anche tre figli: Lydia, Christopher e Natalie.

Oceano Rosso/ Su Rete 4 il film con John Wayne e Lauren Bacall

Nonostante ciò, Miranda chiede il divorzio e la coppia sembra separarsi quasi definitivamente. Tuttavia, Miranda deve assumere una nuova tata e la scelta ricade su una certa Mrs. Doubtfire. Quest’ultima è una governante bislacca ma che vuole molto bene ai figli di Miranda. Si scoprirà che Mrs. Doubtfire è Daniel sotto mentite spoglie che ha deciso di non separarsi dai figli perché li ama troppo, anche se deve interpretare un altro personaggio per stare con loro. Ciò creerà diversi equivoci divertenti, ma il finale sarà dolce, anche se leggermente amaro.

Il video del trailer di Mrs. Doubtfire Mammo per sempre

© RIPRODUZIONE RISERVATA