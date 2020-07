Mrs Doubtfire – Mammo per sempre/ Su Italia 1 il film con Robin Williams (11 luglio)

Mrs Doubtfire – Mammo per sempre va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, sabato 11 luglio, alle ore 21:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 1993 dalla tua insistenza di Fox con la regia di Chris Columbus, soggetto scritto da Anne Fine e sceneggiatura rivista ed adattata da Leslie Dixon. Il montaggio di questo film è stato eseguito da Raja Gosnell, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Donald M. McAlpine mentre nel cast sono presenti grandi attori come Robin Williams, Sally Field, Pierce Brosnan, Lisa Jakub, Matthew Lawrence, Mara Wilson e Harvey Fierstein.

Mrs Doubtfire – Mammo per sempre, la trama del film

Ecco la trama di Mrs Doubtfire – Mammo per sempre. Daniel è un doppiatore americano dotato di straordinario talento e capace di variare il tono della propria voce come meglio crede. Vive a San Francisco, ma nonostante questo tuo talento, non riesce ad avere successo nel mondo del cinema. Le cose dal punto di vista professionale precipitano in ragione di un violento litigio che lo stesso Daniel ha con il proprio superiore il quale gestisce un’agenzia di spettacolo. In poche parole l’uomo si ritroverà senza un lavoro e quindi costretto a cercare un’occupazione che possa permettergli finalmente di avere quel successo che certamente meriterebbe. Come se non bastasse questo, anche la sua situazione sentimentale è piuttosto complicata. È sposato da diversi anni con Miranda, ma il loro rapporto matrimoniale ormai da oltre 10 anni è caratterizzato esclusivamente da dissenso e continui litigi. Gli unici motivi che rallegrano l’esistenza di Daniel sono i suoi tre figli Lidia, Christopher e Natalie. L’uomo, volendo fare una bella sorpresa a suo figlio maschio in occasione del suo dodicesimo compleanno e approfittando dell’assenza da casa della moglie, decide di organizzare una particolare festa di compleanno della quale ci sono presenti anche degli animali da cortile. Le cose sfuggono di mano a Daniel e soprattutto la casa verrà completamente devastata. La loro vicina, avendo notato quello che sta succedendo, contatta immediatamente Miranda la quale rientra di corsa in casa e naturalmente coglie sul fatto il proprio marito.

Questa sarà la classica goccia che farà traboccare il vaso con la donna che chiede immediatamente il divorzio. I due si ritrovano dinanzi ad un giudice il quale assegna temporaneamente i tre figli alla donna con la possibilità per Daniel di poterli vedere soltanto nel fine settimana. Inoltre, il giudice avverte Daniel che qualora non riuscisse a trovare un’occupazione nei prossimi tre mesi nella relativa causa di separazione avrebbe certamente la peggio nell’assegnazione dei bambini. Nei giorni successivi, Miranda dovendo occuparsi anche della sua professione, fa presente al marito dell’esigenza di dover assumere una donna che si occupi dei bambini, ma anche delle faccende domestiche. Daniel cerca in ogni modo di proporsi per questo genere di attività, ma la donna non vuole. Allora l’uomo decide di cambiare delle cifre del numero di telefono che Miranda mette nel suo annuncio sul giornale e soprattutto si presenta lui travestito da donna, facendo leva sulle sue capacità di trasformare la voce. Ha inizio così una divertente avventura che permetterà anche di far tornare il sereno all’interno della famiglia.

