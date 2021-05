Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre/ Su Italia 1 il film con Robin Williams (29 maggio)

Questa sera, sabato 29 maggio, alle 21.20 su Italia 1 va in onda il film “Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre”, diretto nel 1993 dal regista Chris Columbus. Il protagonista assoluto della pellicola è Robin Williams, affiancato da Sally Field e Pierce Brosnan. I produttori volevano che alla fine del film i personaggi di Robin Williams e Sally Filed si rimettessero insieme e si risposassero, ma i due attori e Chris Columbus pensarono che questo finale sarebbe stato irrealistico e avrebbe dato false speranze ai figli di divorziati. La pellicola, infatti, si conclude con la voce di Mrs. Doubtfire che spiega al pubblico che il dramma del divorzio e delle famiglie divise si supera con l’amore. Il film ha incassato 441.286.195 dollari a livello mondiale, diventando il secondo più alto incasso dell’anno dopo “Jurassic Park”.

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, la trama del film

Ecco la trama di “Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre“. Daniel Hillard (Robin Williams), doppiatore di grande successo, viene licenziato dopo un litigio con il suo capo per aver improvvisato battute durante il doppiaggio. Daniel è sposato con Miranda (Sally Field), ma il loro matrimonio è in crisi da anni. La coppia ha tre figli: Lydia, Christopher e Natalie. Dopo l’ennesimo gesto irresponsabile del marito, Miranda chiede il divorzio e l’affidamento dei tre bambini: Daniel potrà vedere i figli soltanto nei weekend.

Miranda si trova costretta a cercare una governate e Daniel, con l’aiuto del fratello e del cognato, si inventa un travestimento da anziana istitutrice inglese, Mrs. Euphegenia Doubtfire. Miranda non lo riconosce e lo assume, dando così a Daniel la possibilità di stare con i suoi figli. Mentre Miranda ha un nuovo fidanzato Stu (Pierce Brosnan), Daniel ottiene un nuovo lavoro. Cosa succederà quando la famiglia scoprirà la vera identità di Mrs. Doubtfire?

