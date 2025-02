Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre, film su Italia 1 con Robin Williams

Mercoledì 26 febbraio 2025, andrà in onda, in prima serata su Italia 1, alle ore 21:25, la commedia dal titolo Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre.

Questo progetto cinematografico è stato co-prodotto negli Stati Uniti nel 1993 dalla Twenty Century Fox e dalla Blue Wolf Productions, e vede alla regia il film maker di fama internazionale Chris Columbus, che nel corso della sua carriera girerà numerosi film campioni d’incasso, come Mamma ho perso l’aereo, Harry Potter e la pietra filosofale (2001) e Harry Potter e la camera dei segreti (2002).

La pellicola di Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre si ispira liberamente all’opera letteraria Un padre a ore (1987) scritta da Anne Fine, mentre le musiche hanno la firma del compositore Howard Shore, autore della colonna sonora della celebre saga de Il Signore degli Anelli.

Il protagonista di Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre è interpretato dallo straordinario, e tristemente compianto, Robin Williams, attore e comico che ha lasciato un segno indelebile nella storia cinematografica e che aveva iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo nella serie tv cult degli anni ’80 Mork & Mindy.

Al suo fianco l’attrice Sally Field, vincitrice di un Premio Oscar e di un Golden Globe per Le stagioni del cuore, e l’attore Pierce Brosnan, conosciuto principalmente per la sua interpretazione dell’agente 007 in ben 4 progetti cinematografici. Nel cast anche: Scott Capurro, Lisa Jakub, Mara Wilson e Matthew Lawrence.

La trama del film Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre: un travestimento quasi perfetto

Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre è ambientato nella splendida e vivace città di San Francisco, dove il simpatico Daniel lavora come doppiatore.

L’uomo è dotato di un incredibile talento, che gli permette di dare voce a innumerevoli personaggi diversi ma, dopo un’accesa discussione con il suo responsabile, Daniel decide di abbandonare il lavoro, mettendo in serio pericolo anche la serenità della sua famiglia.

Il protagonista è infatti sposato con Miranda, di cui è follemente innamorato, una donna che dedica le sue intere giornate alla gestione della casa e dei figli, portando contemporaneamente avanti il suo lavoro come arredatrice d’interni. Esasperata dall’indole del marito, Miranda chiede il divorzio e riesce ad ottenere la custodia esclusiva dei loro tre figli.

La donna inizia così a cercare una governante che possa aiutarla nella gestione dei figli ed è così che Daniel ha un’idea geniale: con un abile travestimento e fruttando le sue capacità di doppiatore, si trasforma nella signora Doubtfire.

L’uomo riesce così a trascorrere di nuovo un po’ di tempo con i suoi amati figli, ma la situazione prende una piega imprevista quando Miranda inizia ad uscire con una loro vecchia conoscenza, il facoltoso ed affascinante Stu.

Daniel metterà in campo tutte le sue forze per riuscire a riconquistare la sua famiglia ma, quando il suo doppio gioco verrà alla luce, la storia avrà un finale davvero inaspettato.