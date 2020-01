MRS.MIRACLE – UNA TATA MAGICA, CANALE 5/ Streaming video del film con “Dawson Leary”

Mrs. Miracle – una tata magica ci spiega che “ci vuole una tata magica per domare due bimbi irrequieti”. Così MyMovies parla del film che sicuramente è molto divertente e regala degli spunti interessanti. Tra i punti forti c’è la presenza nel cast di James Van Der Beek, famoso per aver interpretato il ruolo di Dawson Leary nella nota serie, girata a cavallo dell’inizio del nuovo millennio, Dawson’s Creek. Purtroppo Van Der Beek è rimasto incastrato nel personaggio e come tanti altri non è riuscito poi a lavorare moltissimo. Nonostante questo qui ha il ruolo di un uomo dolce e premuroso con quel suo viso angelico che negli anni non è mai cambiato. Mrs. Miracle – una tata magica è il film che ci offre la prima serata di Canale 5. Il film sarà trasmesso in diretta streaming su MediasetPlay cliccando qui. (agg. di Matteo Fantozzi)

Info e orario

Mrs. Miracle – una tata magica andrà in onda in prima serata su Canale 5 oggi, 3 gennaio, alle ore 21.20. Si tratta di un film per famiglie, nello specifico una commedia fantasy, diretta da Michael M. Scott, autore di altri film dedicati allo spirito natalizio. L’attore protagonista è con James Van Der Beek noto al pubblico del piccolo schermo per aver interpretato Dawson Leeri nel telefilm degli anni ’90 Dawson’s Creek. Gli ulteriori interpreti sono Erin Karpluk e Doris Rovert, attrice famosissima per aver interpretato Marie Barone nella sit-com americana Tutti amano Raymond. Il film è distribuito da The Hallmark Channel. Le musiche sono curate da Philip Giffin.

Mrs. Miracle – una tata magica, la trama del film

Mrs. Miracle – una tata magica è una commedia per famiglie che vede il giovane architetto Seth Webster alle prese con i due figli gemelli di sei anni dopo la morte improvvisa della moglie a causa di un incidente stradale. Seth tiene molto alla propria carriera e dedica anima e cuore a portare avanti i progetti lavorativi, ma dopo che l’ultima tata lo ha abbandonato non sa più come fare a gestire i due figli. Con l’arrivo imminente del Natale, Seth ha bisogno urgente di una tata ma nessuna di quelle che vengono inviate dall’agenzia cui si rivolge vuole avere a che fare con i suoi figli. All’improvviso appare alla porta Emily Merkle, una moderna Mary Poppins che nessuno sa come abbia fatto ad apparire nè da dove sia venuta. I bambini si affezionano alla nuova tata al punto da chiamarla Miss Miracle, e anche Seth sembra contento di aver finalmente trovato una donna che riesca a rimettere in riga le due piccole pesti. Contemporaneamente all’arrivo della nuova tata, Seth conosce Reca Maxwell, un insegnate amica della maestra dei suoi figli, i due decidono di uscire insieme e scoprono subito di avere molte cose in comune. Sembra essere sbocciato l’amore per Seth che finalmente avrà dopo un lungo periodo il suo lieto fine insieme ai due gemelli e Reba.



