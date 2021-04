Mrs Sri Lanka 2021, rissa sul palco “Vincitrice è divorziata”/ Video, caos e lacrime

Caos, follia e disordini in occasione del concorso di bellezza Mrs Sri Lanka 2021. Quello che doveva essere un evento di gioia, svago, serenità e ovviamente dedicato alle belle donne, si è trasformato nel giro di pochi istanti in una maxi rissa. Partiamo dal dire che Mrs Sri Lanka è l’evento del settore più importante del paese e possono parteciparvi solamente donne sposate e non divorziate.

Detto questo, la vincitrice ha subito una ferita alla testa dopo essere stata incoronata “reginetta” dalla miss precedente, mentre sul palco altre aspiranti miss si affrontavano vis-a-vis dando vita ad una baruffa mai vista prima. Un episodio clamoroso che tra l’altro è andato in scena in diretta tv nazionale domenica sera, quando da un teatro di Colombo, veniva appunto scelta come la più bella dell’intero Sri Lanka, Pushpika De Silva.

MRS SRI LANKA 2021, LE ACCUSE DELLA PRECEDENTE VINCITRICE

A premiarla, la vincitrice precedente, la Mrs Sri Lanka 2019 Caroline Jurie (nel 2020 il concorso non si era svolto per la pandemia di covid), che subito dopo aver incoronato Pushpika, le ha rubato la corona, sostenendo che la stessa non avrebbe dovuto vincere in quanto fosse divorziata, di conseguenza il titolo non era valido. A quel punto ha preso la corona, dopo averla tolta in maniera brusca alla vincitrice, incoronando poi la seconda classificata. In seguito il premio è stato restituito alla Da Silva dopo che gli organizzatori del concorso hanno confermato che la stessa non fosse divorziata, regola per poter partecipare allo show.

MRS SRI LANKA 2021, VINCITRICE PRONTA A FARE CAUSA

«C’è una regola – le parole di Caroline Curie sul palco rivolgendosi alla platea, così come riportato dai colleghi del Corriere.it – che impedisce alle donne che sono già state sposate e sono divorziate, quindi mi sono mossa per dare la corona alla seconda classificata». Ovviamente affranta e amareggiata la vincitrice, che in lacrime è stata costretta a lasciare il palco, prima di ricevere le scuse dagli organizzatori. In seguito la ragazza si è recata in ospedale per farsi curare la ferita alla testa, e ha poi annunciato su Facebook l’intenzione di intraprendere un’azione legale per il modo «irragionevole e offensivo» in cui è stata trattata. «Ci sono molte mamme single come me oggi che soffrono in Sri Lanka – ha poi aggiunto in conferenza stampa – questa corona è dedicata a quelle donne, a quelle mamme single che soffrono per crescere i propri figli da sole». Le forze dell’ordine hanno fatto scattare le indagini.





