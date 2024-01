MSI Claw, una nuova console portatile al CES 2024/ Schermo Full HD da 7 pollici e un sacco di RAM

Aumenta la famiglia delle console portatili disponibili sul mercato dopo che MSI, durante il CES 2024 di Las Vegas tutt’ora in corso, ha presentato la sua Claw. Si tratta di un dispositivo che, come come riferito da Hdblog.it, è dotata del processore Intel Core Ultra 7 155H (16 core e 22 thread) e della tecnologia Intel XeSS, in grado di migliorare in maniera significativa i famosi FPS, i frame per secondo, permettendo così una grafica fluida e di qualità anche con i titoli più recenti. La particolarità della console MSI Claw è rappresentata dalla RAM, vista la presenza dei due tagli da 16/32 gigabyte LPDDR5 montati sulla stessa. In merito allo spazio di archiviazione non è stato comunicato il dato ufficiale ma ci sarà comunque un’unità SSD integrata, mentre a livello grafico si farà affidamento sull’architettura ARC Alchemist con 8 XE-Core e boost fino a 2,25 Ghz.

Il display della console di MSI sarà un touchscreen da 7 pollici con tecnologia Full HD e una refresh rate, una frequenza di aggiornamento, fino a 120 Hz, di conseguenza stiamo parlando di una console pensata appositamente per l’esperienza visiva, anche se, come ricorda Hdblog.it, bisognerà aspettare una prova “sul campo” per un giudizio più preciso. MSI ha dato grande attenzione alla dissipazione grazie alla tecnologia Cooler Boost Hyperflow, che permette di gestire il flusso termico di modo da raffreddare i componenti interni, assicurando così delle prestazioni ottimali anche se la si utilizza per diverse ore.

MSI CLAW, UNA NUOVA CONSOLE PORTATILE AL CES 2024: LA BATTERIA E L’INTERFACCIA GRAFICA

La batteria è un’unita da 53Whr che dovrebbe garantire due ore di gioco dopo una carica piena, ma in ogni caso si potrà continuare a giocare anche quando la console sarà attaccata alla carica. Bella infine l’interfaccia grafica che è decisamente user friendly, pensata quindi per un uso quotidiano da parte di tutti gli utenti, da quello più navigato al neofita, ed è chiamata MSI Center M.

Permette di accedere alle principali funzionalità e impostazioni in maniera molto intuitiva, ed è presente un launcher rapido per i giochi e l’accesso istantaneo alla piattaforma. C’è anche il supporto ad MSI APP Player, garantendo così l’accesso a giochi Windows e Android. Il prezzo? Non è stato comunicato, si attendono info nelle prossime settimane.

