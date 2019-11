MTV EMA 2019, VINCITORI/ Mahmood trionfa per l’Italia, Ariana Grande invece…

Gli MTV Ema 2019 decisamente sottotono, sono andati in onda ieri sera da Siviglia, condotti da Becky G. l migliore artista del 2019 è stato Shawn Mendes, almeno secondo l’evento. Ariana Grande, presente per ben sette volte, è tornata a casa a mani vuote. Billie Ellish ha conquistato due premi: la canzone più bella dell’anno è Bad guy ed è lei l’artista rivelazione del 2019. Il miglior video invece, è stato quello di ME! di Taylor Swift. La k-band dei BTS ha annullato la concorrenza nelle categorie Biggest fan e Best live. Gli estimatori del punk-rock dei primi 2000, hanno potuto festeggiare il trionfo dei Green Day nella categoria Best rock. Di seguito, premi e soddisfazioni anche per Nicki Minaj, migliore cantante hip hop del 2019. Il migliore artista pop invece, è stato giudicato Halsey, mentre Martin Garrix ha sbaragliato la concorrenza nella categoria dedicata all’elettronica. La collaborazione dell’anno è stata quella tra Rosalía e J Balvin, nella canzone di Con altura, feat. El Guincho: niente di fatto per Shawn Mendes e Camila Cabello.

MTV Ema 2019, Mahmood trionfa per l’Italia

Nella categoria Best alternative ha vinto l’inglese FKA Twigs, mentre la 25enne statunitense Ava Max ha avuto la meglio sugli avversari che desideravano conquistare il premio Best push. Nel corso della serata, sono stati premiati anche i migliori artisti di ciascun Paese in gara: a trionfare, per l’Italia, è stato Mahmood, già vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con “Soldi” (battendo la concorrenza di Coez, Elettra Lamborghini, Elodie e Salmo). Tra i premiati anche Liam Gallagher come “Rock icon”.

Ecco la lista di tutti i premiati:

Best song: Billie Eilish, “Bad guy”

Best video: Taylor Swift feat. Brendon Urie (Panic! at the Disco), “Me!”

Best artist: Shawn Mendes

Best new: Billie Eilish

Best collaboration: Rosalía e J Balvin feat. El Guincho, “Con altura”

Best pop: Halsey

Best hip-hop: Nicki Minaj

Best rock: Green Day

Best alternative: FKA Twigs

Best electronic: Martin Garrix

Best live: BTS

Best push: Ava Max

Best World stage: Muse

Best look: Halsey

Biggest fans: BTS

Rock icon: Liam Gallagher



