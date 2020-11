MTV Ema 2020, lista vincitori/ Trionfano i coreani BTS, Lady Gaga e Diodato..

Nonostante la piena emergenza che ancora stiamo vivendo in tutto il mondo, il pubblico ha avuto modo di seguire gli MTV Ema 2020 godendo della gioia immensa di chi è riuscito a portarsi a casa premi importanti in un anno davvero complicato per la musica e lo spettacolo. Inutile dire che i veri trionfatori sono stati i BTS che si sono portati a casa ben quattro awards nelle categorie Best Song, Best Group, Best Virtual Live e Biggest Fans. Per la prima volta nella loro storia, gli Mtv Ema vanno in onda senza il pubblico e con performance registrate (vedi quelle di Sam Smith ad Alicia Keys ma anche Maluma a Zara Larsson) ma comunque hanno saputo intrattenere e conquistare il pubblico, anche quello italiano che ha avuto modo di rivedere Diodato, il trionfatore dello scorso Festival di Sanremo 2020. A capo di tutto le Little Mix che non solo sono state presentatrici e performer dell’evento, ma hanno anche vinto il premio Best Pop.

MTV Ema 2020, lista vincitori

Ma chi sono i vincitori di MTV Ema 2020? Nella categoria Best Video a spuntarla è stata Popstar di Dj Khlaed feat Drake (anche contro Lady Gaga, Ariana Grande – Rain On Me), nella categoria Best Artist ha portato a casa il premio proprio Lady Germanotta, nella categoria Best Song è toccato ai BTS – Dynamite, nella categoria Best Collaboration è toccato a Karol G – Tusa ft Nicki Minai, nella categoria Best Pop alle Little Mix, nella categoria Best Group ai BTS, ella categoria Best New a Doja Cat, per la Biggest Fans hanno vinto i BTS, per Best Latin Karol G, per Best Rock i Coldplay, per Best Hip Hop è toccato a Cardi B, per Best Electronic aDavid Guetta, per Best Alternative a Hayley Williams. A Diodato invece va il premio come miglior italiano.



