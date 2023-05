MTV Movie & TV Awards, vincono Scream 6 e The Last of Us/ Elenco dei vincitori

Si sono tenuti nella serata di ieri gli MTV Movie & TV Awards 2023. In quel di Los Angeles è tornato in presenza dopo tre anni di stop per covid, lo show che celebra i migliori film e le migliori serie tv, ma non sono mancati gli ostacoli. Come è ben noto in quel di Hollywood è in corso uno sciopero degli sceneggiatori, di conseguenza lo spettacolo degli MTV Movie & TV Awards, che doveva essere trasmesso in diretta tv ieri, è stato registrato e mandato in onda nelle scorse ore visto che molti partecipanti hanno fatto sapere che non avrebbero preso parte allo spettacolo.

Finalisti Amici 22: Angelina, Isobel, Mattia e Wax/ Reazioni: delusione per Aaron

Bruce Gillmer, presidente della musica, talenti musicali, programmazione ed eventi di Paramount Global e produttore esecutivo degli MTV Movie & TV Awards, attraverso una dichiarazione ha fatto sapere: “Con l’obiettivo di offrire il miglior spettacolo ai fan abbiamo deciso di realizzare un evento non dal vivo ma che ci consente ancora di produrre una notte memorabile piena di anticipazioni esclusive e innumerevoli momenti che sorprenderanno e delizieranno il pubblico mentre onoriamo il meglio del cinema e della TV dell’ultimo anno”. Ma veniamo ai vincitori e ai premiati, a cominciare dal migliori film per cui è stato scelto Scream IV, sesto capitolo del fortunato brand horror, uscito pochi mesi fa nelle sale cinematografiche.

Annalisa critiche per Mon amour: "mosso furba"/ La versione acustica incanta da Fazio

MTV MOVIE & TV AWARDS: THE LAST OF US MIGLIOR SERIE TV

La migliore serie tv è stata invece The last of Us, di HBO, che narra gli eventi presi dall’omonimo videogioco a firma Playstation. Miglior attore protagonista è stato Tom Cruise con il suo acclamato Top Gun Maverick, mentre il premio di miglior attore di una serie tv è andato a Jenna Ortega (tra l’altro protagonista anche in Scream), con la sua Mercoledì, serie esclusiva Netflix.

Da segnalare agli MTV Movie & TV Awards 2023 anche il titolo di miglior eroe a Pedro Pascal di The Last of Us, quello di miglior cattivo ad Elizabeth Olsen per il Doctor Strange e il mutliverso, e Adam Sandler vincitore della migliore interpretazione comica in Murder Mystery 2. Per l’elenco completo dei vincitori vi lasciamo il link di variety. h

Naufraghi avvistano un "essere brillante"/ Cecchi Paone conferma: "Un omino luminoso"

© RIPRODUZIONE RISERVATA