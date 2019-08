MTV VMA 2019, NOMINATION E OSPITI/ Da Taylor Swift a Ariana Grande, Madonna esclusa

E’ partito il countdown per gli MTV VMA 2019, lo show in programma tra il 26 e il 27 agosto al Prudential Center in New Jersey. L’evento, trasmesso in contemporanea su canale Sky 130 e in streaming su NOW TV vedrà partecipare alcune delle più importanti star della musica mondiale. In queste ore, intanto, sono state comunicate le nomination che vedono trionfare Ariana Grande e Taylor Swift con ben nove 10 candidature. A seguire a quota nove la rivelazione dell’anno Billie Eilish e poi i restanti nominati Jonas Brothers, BTS, Selena Gomez, Shawn Mendes e Camila Cabello. Tra le nomination del MTV VMA ’19 colpisce l’assenza di grandi nomi della musica come Madonna, Miley Cyrus e Katy Perry. La regina della musica pop, oramai surclassata da un’esercito di “principesse del pop”, è stata esclusa dalla manifestazione organizzata dall’emittente televisiva statunitense MTV. Il suo ultimo disco “Madame X” è stato letteralmente snobbato nonostante siano stati pubblicati diversi videoclip da questa era musicale, basti pensare al primo “Medellin” con Maluma.

MTV VMA 2019, nomination ed esclusi

Oltre al nome di Madonna, gli MTV VMA 2019 hanno snobbato anche un’altra star del calibro di Miley Cyrus. Nonostante la pubblicazione di diversi singoli di successo come “Nothing Breaks Like A Heart”, “On A Roll” e “Mother’s Daughter”, per la star della Disney non è arrivata nessuna nomination in nessuna categoria. Grandi assente anche Jennifer Lopez, Katy Perry e Iggy Azalea. Sorprende anche l’assenza del video dei record “Boy With Luv” di K-Pop assente nella categoria “video dell’anno” come “Kill this love” dei BLACKPINK. A parte le nomination, sono stati annunciati anche gli artisti che si esibiranno durante l’evento. A cominciare dalla regina Taylor Swift che presenterà dal vivo i singoli estratti dal nuovo album “Lover”. A seguire Missy Elliott che riceverà il “Vanguard Award”, un premio alla carriera e per l’occasione riproporrà sul palco alcuni dei suoi successi più importanti. I riflettori poi sono tutti puntati sulla coppia dell’estate 2019: si tratta di Camila Cabello e Shawn Mendes che per la prima presenteranno sul palco la hit “Senorita”. Prevista anche la performance dei Jonas Brothers.

MTV VMAs 2019, ci sarà anche Elettra Lamborghini

Ci sarà anche un pò di Italia alla prossima edizione degli MTV VMA 2019 visto che ci sarà Elettra Lamborghini . La star ed influcencer’ Elettra, dopo l’esperienza come coach di The Voice of Italy 2019 ha annunciato con una foto pubblicata su Instagram la sua presenza durante la prestigiosa manifestazione musicale in programma in America. ” Ready for @vmas !! 😍🤪🤩 Thank you @mtvitalia for having me” ha scritto la Lamborghini sui social facendo impazzire i fan e i tantissimi sostenitori. Si tratta di un ritorno per la ricca ereditiera che già lo scorso anno aveva presenziato all’evento.

