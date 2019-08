MTV VMA 2019, Vincitori e diretta/ Trionfo per Taylor Swift e Billie Eilish (replica)

Grandissimo successo per gli MTV VMA 2019, meglio conosciuti come MTV Video Music Awards 2019, la manifestazione organizzata dall’emittente televisiva statunitense che premia i migliori videoclip musicali e le migliori canzoni pubblicate nell’arco degli ultimi 12 mesi. Una serata all’insegna della grande musica che ha visto alternarsi sul palcoscenico, allestito presso New Jersey, star mondiali del calibro di Taylor Swift, i Jonas Brothers, Camila Cabello e Shawn Mendes che in anteprima hanno presentato al pubblico “Senorità”, la hit dell’estate 2019. Se hai perso l’appuntamento live, non preoccuparti ecco tutti gli appuntamenti per seguire la diretta e le repliche sia in tv che in streaming.

MTV Video Music Awards 2019 streaming: dove rivederli

Avete perso la lunga diretta degli MTV Video Music Awards 2019? Non c’è da preoccuparsi, gli appassionati di musica potranno rivivere le stesse emozioni della lunga notte degli MTV VMAs 2019 guardando le repliche della diretta programmate per quasi una settimana su MTV e NOW TV. La prima replica della diretta in streaming è prevista per martedì 27 agosto alle ore 21.10 su MTV (Canale Sky 130) e in streaming su NOW TV. A seguire una serie di repliche ed appuntamenti, ecco tutti gli orari e le date: mercoledì 28 agosto alle 12:25 su MTV (Canale Sky 130) e in streaming su NOW TV, giovedì 29 agosto alle 23:40 su MTV (Canale Sky 130) e in streaming su NOW TV, venerdì 30 agosto alla 01:05 su MTV (Canale Sky 130) e in streaming su NOW TV, sabato 31 agosto alle 17:00 su MTV (Canale Sky 130) e in streaming su NOW TV e domenica 1 settembre alle 10:35 su MTV (Canale Sky 130) e in streaming su NOW TV.

MTV VMAs 2019: i vincitori

Chi sono i trionfatori degli MTV VMAs 2019? A trionfare su tutti sono state Taylor Swift e Billie Eilish, che hanno portato a casa i riconoscimenti più importanti del concorso. Billie Eilish, la rivelazione dell’anno con la hit “Bad Guy” ha vinto il Best New Artist e il Push Artist of the Year, mentre Taylor Swift ha trionfato nella categoria Video Music Awards 2019 MTV – Video of the Year con “You Need To Calm Down” e Video for Good sempre con “You Need to Calm Down”. Artista dell’anno è stata premiata Ariana Grande, che ha ricevuto anche MTV Vmas – Song of Summer per il nuovo singolo “Boyfriend”. Canzone dell’anno è stata “Old Town Road” di Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, mentre il premio alla migliore collaborazione è andata a Shawn Mendes & Camila Cabello per “Señorita”. Il premio Best Pop è stato vinto dai Jonas Brothers con “Sucker”, Best Hip Hop da Cardi B con “Money” e il Best R&B da Normani ft. 6lack per “Waves”. L’ MTV Video Music Awards – Best Power Anthem, invece, è stato vinto da Meghan Thee Stallion ft Nicki Minaj & Ty Dolla $ign con “Hot Girl Summer”, mentre il Video Music Awards 2019 – Best Group dai BTS, che hanno ricevuto anche il Best K-Pop per “Boy With Luv”. Infine premio Best Rock ai Panic! At The Disco per “High Hopes”, Premio Best Latin a ROSALÍA & J Balvin ft. El Guincho per il brano “Con Altura” e il Best Dance ai The Chainsmokers ft. Bebe Rexha per la hit “Call You Mine”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA