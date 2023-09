MTV VMA 2023, Maneskin vincono nella categoria Best Rock con The Loneliest/ Superati Metallica, Muse e…

Maneskin inarrestabili: la vittoria agli MTV VMA 2023 come Best Rock

Il successo dei Maneskin è inarrestabile e continua a raccogliere prestigiosi riconoscimenti. L’ultimo è arrivato questa notte quando, al gala degli MTV VMA 2023, la band ha trionfato portando a casa il premio Best Rock per The Loneliest, come riferito da Repubblica. Il ritorno negli Stati Uniti è stato dunque trionfale e, grazie alla struggente ballad di grande successo, hanno ottenuto l’ennesimo importante riconoscimento della loro carriera.

Maneskin, fuori il video del nuovo singolo "Honey, are U coming?"/ Il traguardo al debutto, tra le novità

I Maneskin si sono piazzati di fronte a mostri sacri del rock mondiale, tra cui Foo Fighters, Linkin Park, Red Hot Chili Peppers, Metallica e Muse. Nella magica serata vissuta da Damiano David e dalla sua band, presso il Prudential Center di Newark in New Jersey, sono arrivati anche i grandi applausi dal pubblico durante la loro esibizione sulle note di Honey (are u coming?), il loro ultimo singolo. Il pubblico era in delirio per loro e in platea, elettrizzata dalla performance, c’era anche Taylor Swift. La popstar, che nel corso della serata è stata premiata per la canzone Anti-Hero come Song of the year, ha anche voluto mandare un bacio a Damiano mentre cantava.

Victoria De Angelis richiestissima come dj: previste oltre 10 date/ Damiano David incontra i fan e...

Il successo dei Maneskin trainato dall’ultimo singolo Honey (are u coming?)

Gli MTV VMA portano decisamente fortuna per i Maneskin, che negli ultimi anni hanno inanellato un successo dopo l’altro. Lo scorso anno, per esempio, grazie alla loro travolgente I wanna be your slave hanno vinto la categoria come miglior video alternativo. Dopo il successo di quest’anno, sono diventati i primi italiani a vincere entrambe le categorie, al pari dei Green Day a livello internazionale. Gli MTV Awards sono fonte certa di trionfo per la formazione di Damiano David. Nel 2021, infatti, hanno vinto come Best Rock.

Maneskin: Honey è il nuovo singolo/ Video: la band romana si esibisce in diretta streaming in tutto il mondo

L’ennesimo premio conquistato dai Maneskin è la dimostrazione del grande impatto che la loro musica ha avuto non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Trascinata dall’ultimo singolo Honey (are u coming?), la band prosegue la sua scalata verso il successo.











© RIPRODUZIONE RISERVATA