Mtv Vma 2025, chi sono i cantanti e i performer, le nomination: Bruno Mars sfida se stesso, Lady Gaga guest star ma...

MTV VMA, TRA LE PROTAGONISTE DELL’EVENTO C’E’ ANCHE LADY GAGA MA…

Manca ormai pochissimo all’appuntamento con gli MTV VMA, che tornano l’8 settembre con un evento imperdibile. Tra le grandi protagoniste della serata ci sarà Lady Gaga, anche se la sua partecipazione potrebbe tradursi in un’esibizione registrata. Questo perché la cantante, proprio il 7 settembre, sarà impegnata in un concerto a New York per il The Mayhem Ball al Madison Square Garden. I fan incrociano le dita.

Ci terrebbero moltissimo a vederla all’opera nella cornice degli MTV VMA, ma ancora non si hanno notizie certe e l’ipotesi più probabile resta quella di una performance registrata. Ricordiamo che l’evento sarà visibile su Sky e in streaming su NOW, con le nomination e gli aggiornamenti degli MTV VMA in diretta. Si profila una serata da mille e una notte anche per Sabrina Carpenter, che si esibirà con il nuovo singolo e si giocherà le sue chance nelle otto categorie in cui è stata nominata.

MTV VMA, BRUNO MARS SFIDA SE STESSO

Tra gli altri protagonisti degli MTV VMA c’è anche il mitico Bruno Mars, che ha collezionato ben otto nomination in quattro categorie differenti. Curioso notare come il cantante competa anche contro se stesso, dato che è stato candidato sia per Die With A Smile con Gaga, sia per APT con ROSÉ.

Per quanto riguarda gli altri cantanti e performer degli MTV VMA 2025, la lista è alquanto ricca e intrigante. Troviamo infatti Alex Warren, Busta Rhymes, Conan Gray, Doja Cat, J Balvin e DJ Snake; poi ancora Justin Quiles, Lenny Tavárez, Jelly Roll e Mariah Carey. Si continua con Post Malone, Ricky Martin, Sombr e Tate McRae. Insomma, grandi nomi dal mondo della musica per un evento da non perdere per gli appassionati, i fan e per chi ama la musica.

