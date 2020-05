Muammar Gheddafi/ La dittatura nazionalista, il cinismo e.. (Le grandi interviste)

Pubblicità

Muammar Gheddafi è tra i protagonisti della nuova puntata de “Le grandi interviste di Enzo Biagi“, il programma speciale trasmesso su Rai3 in onore dell’indimenticabile e apprezzato giornalista italiano. La puntata di oggi è dunque dedicata a Muammar Gheddaffi, politico e dittatore libico assassinato il 20 ottobre 2011 dai ribelli del CNT. Una data simbolica, che in un certo senso rappresenta la fine della guerra civile in Libia. Una storia, quella di Muammar Ghedaffi, che lo vede salire al potere nel 1969, all’età di ventisette anni, quando si autodefiniva “Guida e Comandante della rivoluzione della Gran giamahiria araba libica popolare socialista”. Dal 1969 al 2011 Muammar Gheddafi ha trasformato la Libia in un paese protagonista nelle dinamiche del Mediterraneo, imponendosi con una rigida dittatura nazionalista.

Muammar Gheddaffi: la dittatura nazionalista, il cinismo e le sue abilità

Nella puntata odierna de “Le Grandi Interviste di Enzo Biagi” si ripercorre la storia del dittatore Muammar Gheddafi. Una dittatura longeva, che ha visto il politico libico destreggiarsi con abilità e cinismo, costringendo l’Occidente a patti dolorosi. Nella sua dittatura ha foraggiato l’Olp di Arafat, utilizzato illimitate risorse per arricchirsi oltremodo, dando vita a scioccanti operazioni finanziarie, come l’acquisizione di un pacchetto di azioni Fiat. Su Raitre, dunque, spazio ad un approfondimento sul dittatore libico, con una nuova puntata de “Le Grandi Interviste di Enzo Biagi” che si preannuncia interessante.

Muammar Gheddaffi per Le Grandi Interviste di Enzo Biagi

Muammar Gheddaffi a Le Grandi Interviste di Enzo Biagi. Una puntata che in un certo senso ripercorre il percorso del dittatore libico, che dal 1969 al 2011 ha guidato la Libia, prima della cattura e dell’uccisione per opera dei ribelli del CNT. Uccisione avvenuta poco fuori Sirte, dove Gheddaffi viene trascinato malamente. Proprio dove tutto era cominciato. Il 2011 così rappresenta un punto cardine per la Libia e per la storia di Gheddaffi, con l’arrivo della Primavera Araba che sconvolge la Libia e in un certo senso il mondo. Tale periodo si rivela infatti quello che ha sancito la fine di Muammar Gheddaffi.



