Mucca impazzita dentro l’ospedale/ Video choc, donna messa al muro e calpestata

Decisamente scioccante quanto accaduto in un ospedale colombiano, dove una mucca ha seminato il panico nella sala d’attesa. Un episodio che è stato ripreso da numerosi organi di informazione internazionali, fra cui anche il tabloid britannico Daily Mail, e che narra la vicenda con protagonista questa mucca imbizzarrita, intrufolatasi nell’ospedale San Rafael, nel dipartimento colombiano nord-occidentale di Antioquia. L’invasione animale si è verificata di preciso nella giornata di sabato scorso, 13 febbraio, e il tutto è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza presenti all’interno dell’ospedale, come da video che trovate più sotto.

Una scena quasi da film horror quella che si sono trovati davanti le persone che si trovavano nella sala d’attesa, che hanno cercato di rintanarsi in un angolo, seguite però dalla mucca: l’animale imbizzarrito ad un certo punto ha preso di mira una donna, intrappolandola all’angolo e tirandole dei calci. Due uomini sono poi riusciti ad intervenire e a prendere il guinzaglio dell’animale, trascinandola fuori dalla sala d’attesa e dall’ospedale.

MUCCA IMPAZZITA DENTRO L’OSPEDALE: NESSUN FERITO GRAVE

Ma la mucca si è liberata ed è tornaa verso la donna indifesa di cui sopra, pronta a caricarla di nuovo. Finalmente i due uomini di prima sono tornati all’attacco, riuscendo a far scappare la mucca e a salvare la donna da quella che sarebbe potuta essere una morte dolorosa o comunque da ferite gravissime. La vittima è apparsa visibilmente in stato di choc dopo l’aggressione, ma se l’è cavata solamente con qualche contusione e un deciso spavento. Nessun’altra persona è invece rimasta coinvolta anche marginalmente, e nessuno ha avuto bisogno di cure, così come riferito dal quotidiano Vanguardia. Non è ben chiaro come sia potuta sfuggire la mucca, ma si sa che il proprietario della stessa si è recato in ospedale per scusarsi dell’incidente, e dicendosi disponibile a pagare i danni provocati dal suo animale. Il conto non sarà da poco visto che, oltre ad aver danneggiato l’ospedale, la mucca ha fatto cadere anche due motociclette fuori dal nosocomio.





