Mucormicosi, infezione da fungo in pazienti Covid/ Cecità e morte nel 50% dei casi

Sintomi e conseguenze del Coronavirus sono ancora allo studio dal momento che si continua a navigare a vista sugli effetti che questo virus sta portando tra i pazienti di tutto il mondo. Ormai siamo certi che il Covid non intacca solo i polmoni ma anche altri organi e non solo. Dopo la comparsa di macchie scure sui piedi di alcuni pazienti dovute a dei trombi e dopo i casi di Kawasaki nei bambini ora arriva dall’India una nuova patologia che sembra essere connessa ancora una volta al Covid. Si tratta di una rara infezione fungina chiamata mucormicosi ed innescata dal Covid che porta alla perdita della vista e, nel 50% dei casi anche alla morte.

La notizia è stata riportata da Indiatvnews e ripresa anche dalla stampa nazionale tra cui Il Giornale ed arriva dal Sir Ganga Ram Hospital di Nuova Delhi, dove sono stati registrati almeno 10 casi solo negli ultimi 15 giorni oltre ad alcuni pazienti rimasti letteralmente sfigurati nel tentativo di salvargli la vita. Secondo Manish Munjal – chirurgo otorinolaringoiatra che opera nel medesimo ospedale -, tale malattia innescata dal Covid andrebbe ad intaccare persone con un sistema immunitario già debole.

MUCORMICOSI, INFEZIONE DA FUNGO IN PAZIENTI COVID: NUOVO ALLARME?

I pazienti affetti da Covid vengono curati con farmaci estremamente forti che hanno come obiettivo quello di ridurre la tempesta di citochine, ovvero la nostra risposta immunitaria al Coronavirus che provoca poi l’infezione ai polmoni. In questo caso però provocano anche un abbassamento ulteriore delle difese immunitarie permettendo alla mucormicosi, una delle infezioni da funghi, di entrare nell’organismo umano andando ad intaccare naso, occhi e cervello. Se tale infezione in viene riconosciuta in tempo può portare alla perdita della vita ed addirittura nella metà dei casi alla morte. Al momento, nell’ospedale di Nuova Delhi cinque pazienti sono morti e cinque sono diventati ciechi. Tra i sintomi riscontrati e legati all’infezione si segnala forte mal di testa, febbre, gonfiore del viso e piaghe molto scure su naso e bocca. Al momento nel nostro Paese non sono stati riscontrati casi di mucormicosi legati al Covid ma quello lanciato dall’India è un allarme che non può essere ignorato.

