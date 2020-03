Mudryk alla Roma?/ Calciomercato, Fonseca lo lanciò nello Shakhtar: ora lo rivuole

Mudryk alla Roma? Al momento solo una possibilità di calciomercato, soprattutto perché bisogna considerare che i campionati sono fermi causa emergenza Coronavirus e la società giallorossa sta vivendo il delicato passaggio di proprietà, attualmente in stand-by proprio per la diffusione del Covid-19. Tuttavia, questo non impedisce di prendere appunti, valutare, anche contattarsi telefonicamente per cominciare a parlare di trattative: per il classe ’91 Mykhailo Mudryk si è mosso in prima persona Paulo Fonseca, che avrebbe chiesto a Gianluca Petrachi – lo riporta Il Corriere dello Sport – di portare a Trigoria, o comunque valutarne la fattibilità, questo esterno offensivo nato nel 2001. Un giovanissimo, che però l’allenatore portoghese conosce molto bene: era stato lui infatti a convocarlo in prima squadra nello Shakhtar Donetsk. A dire il vero da quel momento Mudryk ha avuto ben poche occasioni per continuare il percorso: dopo i 45 minuti giocati contro la Dinamo Kiev (peraltro in una partita persa 4-0) e dopo le comparsate del marzo 2019 non ha più conosciuto le atmosfere della Prima Lega ucraina, ma è stato elemento importante della squadra che ha disputato la Youth League nelle ultime due stagioni. Alla Roma potrebbe arrivare da gregario, oppure venire lanciato subito: eventualmente si vedrà.

MUDRYK ALLA ROMA? CALCIOMERCATO, UN’IDEA DI FONSECA

Paulo Fonseca vuole Mykhailo Mudryk alla Roma: il tecnico giallorosso ha intravisto delle potenzialità nel laterale che viene impiegato quasi sempre a sinistra, ma ha piede destro e dunque può sfruttare la sua capacità di rientrare verso il centro del campo e puntare la porta. A dire il vero, gol non ne fa, non ancora, ma è un prospetto che secondo l’allenatore portoghese ha enormi margini di crescita; l’esperienza biennale in Youth League gli ha fatto bene, naturalmente il suo arrivo sarebbe in questo momento un azzardo perché a Mudryk manca il grande calcio, dunque arriverebbe in Serie A senza aver messo minuti in un torno professionistico. L’idea potrebbe comunque essere quella di lasciarlo in prestito in qualche squadra di Serie A o Serie B, ricordando ad ogni modo che nella Roma ultimamente sono emersi giovani come Cengiz Under o Justin Kluivert. I quali però avevano comunque un profilo diverso rispetto a quello del 2001 ucraino; staremo a vedere, di sicuro potrebbe essere un’operazione interessante in ottica futura e la presenza di Fonseca potrebbe essere una garanzia in più.



© RIPRODUZIONE RISERVATA