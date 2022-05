“Mughini ha dato un pugno a Sgarbi”/ Parpiglia: “Voleva prenderlo per la gola!”

Giungono ulteriori particolari circa la rissa che ha visto come protagonisti Giampiero Mughini e Vittorio Sgarbi in occasione della registrazione di una puntata del “Maurizio Costanzo Show”. La notizia è stata anticipata nella giornata di ieri, martedì 3 maggio 2022, anche da “IlSussidiario.net” e in queste ore, nella Suite 102.5, in radiovisione su Rtl 102.5, Gabriele Parpiglia (autore televisivo) ha rivelato i particolari inediti della lite tra il critico d’arte e il giornalista.

Non si tratta di un unicum assoluto, dal momento che già nel 2019 Mughini e Sgarbi arrivarono alle mani a “Stasera Italia”, su Rete 4, con tanto di sedia impugnata dal politico e sollevata contro Mughini. Cosa è successo questa volta tra i due, in quella che era stata pensata dagli autori del MCS come una reunion di riappacificazione e che, invece, si è tramutata nell’ennesima gazzarra a favor di telecamera?

RISSA MUGHINI SGARBI, COS’È SUCCESSO? LA VERITÀ RACCONTATA DA GABRIELE PARPIGLIA

Su Rtl 102.5, Gabriele Parpiglia ha risposto a tale quesito, raccontando quanto segue sulla rissa tra Mughini e Sgarbi: “Mughini era in versione ultrà al Maurizio Costanzo Show mentre si parlava con Al Bano di Putin e se fosse giusto o meno eliminare gli sportivi dalle competizioni, se fosse giusto andare a cantare per Putin quando si poteva (tra l’altro non è andato solo Al Bano, sono andati tantissimi altri cantanti italiani e sportivi). Sgarbi, allora, inizia a difendere la categoria di chi non doveva essere eliminato (gli sportivi non c’entrano niente). Mughini, a quel punto, come quando un toro vede rosso, inizia a offendere Sgarbi, che replica bloccandosi su una parola ben precisa che non ho il coraggio di ripetere. A quel punto Mughini si alza, Sgarbi si alza e Mughini si avvicina e gli dà un destro”.

Dalle fotografie non si capisce bene che cosa sia avvenuto, ma Parpiglia approfondisce la sua narrazione: “Dopo cerca di prenderlo per la gola, Sgarbi non se l’aspettava, cade a terra dietro i suoi quadri esposti. Si vedono addirittura i calzini rossi di Sgarbi che fa un volo“.











